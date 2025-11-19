週六迎小雪！「4生肖」財運大爆發 年底前有機會中大獎

生活中心／綜合報導

週六（22日）進入小雪，寒氣漸增，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會幸運大爆發，翻轉自己命運。其中屬狗者氣場強，不妨把自己當領導人，用溫和的語氣協調，會讓重要的人靠近你；屬羊者建議多參與聚會，人脈大爆發會為你帶來新機會；屬鼠者適合談論婚嫁，真性情也容易吸引到欣賞你的人；幸運之星則是屬猴的人，貴人會樂意拉你一把，把握曝光率，越高調越容易成功。

週六迎小雪，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會幸運大爆發，翻轉自己命運。（示意圖／翻攝自unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（11月22日至12月7日）12生肖運勢：

Top 12：馬

你看似是舞台上的焦點，但也最容易「被攻擊」，謹言慎行，才能保護自己。

廣告 廣告

財運：有賺錢的實力，但錢留不住，要防破財。

事業：易遇小人或暗中競爭，需低調處事。

感情：可能陷入三角關係或感情不穩定。

健康：留意喉嚨、呼吸道與發炎問題。

建議：與人保持距離、調整節奏，不硬碰硬才是真本事。

Top 11：雞

雖人氣不錯，也受很多人關注，但卻感到身心俱疲，容易「外強中乾」。

財運：賺錢能力強，但花費也多。

事業：適合發表展現、上台分享經驗。

感情：表面熱絡，內心卻空虛，需要深層交流。

健康：避免過度社交與過勞，小心免疫力下降。

建議：該休息就休息，不是每個邀約都要答應。

Top 10：牛

覺得事情很卡，好像一堆麻煩事都來找你，但金錢能量強，只要穩住陣腳，收穫仍在。

財運：正偏財皆有進帳，但需避開投機。

事業：壓力大，需處理瑣碎繁雜的事。

感情：容易因言語誤會造成爭吵。

健康：胃腸壓力、肩頸痠痛要留意。

建議：處事宜慢，休息是為了走更遠的路。

Top 9：虎

變動性高的一段時間，情緒不穩，做事容易一變再變。

財運：破財與進財交錯，要控制支出。

事業：與人溝通會比較費力，注意合約與合作糾紛。

感情：單身者桃花旺，但有伴者容易爭執。

健康：需注意脊椎、筋骨、運動傷害。

建議：減少衝動，多些冷靜觀察與反思。

Top 8：兔

會被推著成長，也有很多貴人願意幫你，但過程中會有壓力與混亂。

財運：錢來得快、去得也快，但整體可控。

事業：需動腦，挑戰大、機會也大。

感情：情感關係需磨合，可能有舊情復燃機會。

健康：要注意突發性的身體不適，特別是心臟與血壓問題。

建議：多動腦、用心經營，能抓住突破點。

Top 7：蛇

這是一個靜中帶動的階段，財運其實不錯，但事情進展較慢，易焦躁。

財運：有穩定收入，也有機會中長期投資獲利。

事業：進入養精蓄銳期，正在醞釀之後的發展。

感情：感情進展慢，需以穩定經營為主。

健康：注意慢性發炎、肌肉緊繃。

建議：不要急躁，按部就班會讓你走得更遠。

Top 6：豬

這段時間魅力大爆發，是朋友圈中的開心果，也適合「公開登場」，如直播、演講、主持活動等。

財運：口才帶財，從事表演性質或服務業的朋友可獲利。

事業：會被看見，也易被推廣，是讓你大放異彩的時刻。

感情：桃花不缺，適合示愛、告白、創造浪漫。

健康：避免暴飲暴食，小心喉嚨與口腔發炎。

建議：想說的話要說出來，把開心與信心傳遞出去。

Top 5：龍

直覺特別強，對人事物感受敏銳，可以幫助你避開壞人、抓住好機會。

財運：偏財運佳，適合小額投資、抽獎、禮金等突發之財。

事業：靈感多，適合規劃下一階段的方向。

感情：會遇到願意傾聽你的人，感情能療癒你內在的不安。

健康：注意多夢、失眠、心悸等精神壓力症狀。

建議：找值得信任的人說說話，你的煩惱就能獲得出口。

Top 4：狗

這段期間你「氣場很強」，容易吸引重要的人靠近你，不過要小心說話的方式，避免得罪人。

財運：金錢能量強，有偏財運（中獎、禮物、合作分紅）。

事業：會快速拓展人脈與資源，但要謹慎評估合作對象。

感情：感情上可能出現壓力或誤會，需主動溝通與釐清。

健康：消化系統與壓力性疲憊需關注。

建議：把自己當成領導者，用溫和的語氣協調事情更有力。

Top 3： 羊

社交圈大開！這段時間你特別受朋友歡迎，也容易因為人脈拓展，帶來新機會。

財運：有機會接觸大案子或新領域，獲得可觀報酬。

事業：轉型、跨界、拓展副業都是好時機。

感情：朋友變情人、社交場景中邂逅好緣分。

健康：注意腰部與脊椎疲勞，避免久坐。

建議：多參與聚會或線上活動，對話中會冒出好機會。

Top 2： 鼠

這段期間情緒會比較明顯，喜怒哀樂都寫在臉上，但這種「真性情」反而容易吸引到欣賞你的人，家庭與伴侶關係是能量來源。

財運：有家人、伴侶、長輩給你實質幫助，能穩定收支。

事業：適合與人合作、共同規劃長遠方向。

感情：感情深刻，有助關係加溫，也適合談婚論嫁。

健康：注意壓力引起的過敏、偏頭痛。

建議：信任自己的情感敏銳度，找對人傾訴，就能化壓力為力量。

Top 1： 猴

這段期間，屬猴的你特別有「人氣加持」，不論在職場還是社群，都可能成為焦點人物。貴人出現的機會大，特別容易遇到欣賞你、願意拉你一把的人。

財運：正財、偏財都有收穫，容易獲得額外收入或投資好機會。

事業：適合轉型、創新，特別在數位、藝術、演藝、行銷等領域表現亮眼。

感情：有從曖昧變交往的機會，單身者可多出門；有伴者感情易升溫。

健康：需注意睡眠品質、腸胃消化問題。

建議：把握曝光機會，主動爭取舞台，越高調越容易成功。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

政府加碼！機車族符合資格「最高領3500元」 名額有限錯過就沒了

不去日本了！中國遊客改去「這地」 網一片哀嚎：求你們別來

中共潛在「侵台3時間點」！美國會報告示警：北京持續提升武力

天一冷就手腳冰冷！中醫曝「2大原因」是身體在求救 揭5招自救方法

