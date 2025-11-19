週六迎小雪！「4生肖」財運大爆發 年底前有機會中大獎
生活中心／綜合報導
週六（22日）進入小雪，寒氣漸增，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會幸運大爆發，翻轉自己命運。其中屬狗者氣場強，不妨把自己當領導人，用溫和的語氣協調，會讓重要的人靠近你；屬羊者建議多參與聚會，人脈大爆發會為你帶來新機會；屬鼠者適合談論婚嫁，真性情也容易吸引到欣賞你的人；幸運之星則是屬猴的人，貴人會樂意拉你一把，把握曝光率，越高調越容易成功。
邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（11月22日至12月7日）12生肖運勢：
Top 12：馬
你看似是舞台上的焦點，但也最容易「被攻擊」，謹言慎行，才能保護自己。
財運：有賺錢的實力，但錢留不住，要防破財。
事業：易遇小人或暗中競爭，需低調處事。
感情：可能陷入三角關係或感情不穩定。
健康：留意喉嚨、呼吸道與發炎問題。
建議：與人保持距離、調整節奏，不硬碰硬才是真本事。
Top 11：雞
雖人氣不錯，也受很多人關注，但卻感到身心俱疲，容易「外強中乾」。
財運：賺錢能力強，但花費也多。
事業：適合發表展現、上台分享經驗。
感情：表面熱絡，內心卻空虛，需要深層交流。
健康：避免過度社交與過勞，小心免疫力下降。
建議：該休息就休息，不是每個邀約都要答應。
Top 10：牛
覺得事情很卡，好像一堆麻煩事都來找你，但金錢能量強，只要穩住陣腳，收穫仍在。
財運：正偏財皆有進帳，但需避開投機。
事業：壓力大，需處理瑣碎繁雜的事。
感情：容易因言語誤會造成爭吵。
健康：胃腸壓力、肩頸痠痛要留意。
建議：處事宜慢，休息是為了走更遠的路。
Top 9：虎
變動性高的一段時間，情緒不穩，做事容易一變再變。
財運：破財與進財交錯，要控制支出。
事業：與人溝通會比較費力，注意合約與合作糾紛。
感情：單身者桃花旺，但有伴者容易爭執。
健康：需注意脊椎、筋骨、運動傷害。
建議：減少衝動，多些冷靜觀察與反思。
Top 8：兔
會被推著成長，也有很多貴人願意幫你，但過程中會有壓力與混亂。
財運：錢來得快、去得也快，但整體可控。
事業：需動腦，挑戰大、機會也大。
感情：情感關係需磨合，可能有舊情復燃機會。
健康：要注意突發性的身體不適，特別是心臟與血壓問題。
建議：多動腦、用心經營，能抓住突破點。
Top 7：蛇
這是一個靜中帶動的階段，財運其實不錯，但事情進展較慢，易焦躁。
財運：有穩定收入，也有機會中長期投資獲利。
事業：進入養精蓄銳期，正在醞釀之後的發展。
感情：感情進展慢，需以穩定經營為主。
健康：注意慢性發炎、肌肉緊繃。
建議：不要急躁，按部就班會讓你走得更遠。
Top 6：豬
這段時間魅力大爆發，是朋友圈中的開心果，也適合「公開登場」，如直播、演講、主持活動等。
財運：口才帶財，從事表演性質或服務業的朋友可獲利。
事業：會被看見，也易被推廣，是讓你大放異彩的時刻。
感情：桃花不缺，適合示愛、告白、創造浪漫。
健康：避免暴飲暴食，小心喉嚨與口腔發炎。
建議：想說的話要說出來，把開心與信心傳遞出去。
Top 5：龍
直覺特別強，對人事物感受敏銳，可以幫助你避開壞人、抓住好機會。
財運：偏財運佳，適合小額投資、抽獎、禮金等突發之財。
事業：靈感多，適合規劃下一階段的方向。
感情：會遇到願意傾聽你的人，感情能療癒你內在的不安。
健康：注意多夢、失眠、心悸等精神壓力症狀。
建議：找值得信任的人說說話，你的煩惱就能獲得出口。
Top 4：狗
這段期間你「氣場很強」，容易吸引重要的人靠近你，不過要小心說話的方式，避免得罪人。
財運：金錢能量強，有偏財運（中獎、禮物、合作分紅）。
事業：會快速拓展人脈與資源，但要謹慎評估合作對象。
感情：感情上可能出現壓力或誤會，需主動溝通與釐清。
健康：消化系統與壓力性疲憊需關注。
建議：把自己當成領導者，用溫和的語氣協調事情更有力。
Top 3： 羊
社交圈大開！這段時間你特別受朋友歡迎，也容易因為人脈拓展，帶來新機會。
財運：有機會接觸大案子或新領域，獲得可觀報酬。
事業：轉型、跨界、拓展副業都是好時機。
感情：朋友變情人、社交場景中邂逅好緣分。
健康：注意腰部與脊椎疲勞，避免久坐。
建議：多參與聚會或線上活動，對話中會冒出好機會。
Top 2： 鼠
這段期間情緒會比較明顯，喜怒哀樂都寫在臉上，但這種「真性情」反而容易吸引到欣賞你的人，家庭與伴侶關係是能量來源。
財運：有家人、伴侶、長輩給你實質幫助，能穩定收支。
事業：適合與人合作、共同規劃長遠方向。
感情：感情深刻，有助關係加溫，也適合談婚論嫁。
健康：注意壓力引起的過敏、偏頭痛。
建議：信任自己的情感敏銳度，找對人傾訴，就能化壓力為力量。
Top 1： 猴
這段期間，屬猴的你特別有「人氣加持」，不論在職場還是社群，都可能成為焦點人物。貴人出現的機會大，特別容易遇到欣賞你、願意拉你一把的人。
財運：正財、偏財都有收穫，容易獲得額外收入或投資好機會。
事業：適合轉型、創新，特別在數位、藝術、演藝、行銷等領域表現亮眼。
感情：有從曖昧變交往的機會，單身者可多出門；有伴者感情易升溫。
健康：需注意睡眠品質、腸胃消化問題。
建議：把握曝光機會，主動爭取舞台，越高調越容易成功。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
更多三立新聞網報導
政府加碼！機車族符合資格「最高領3500元」 名額有限錯過就沒了
不去日本了！中國遊客改去「這地」 網一片哀嚎：求你們別來
中共潛在「侵台3時間點」！美國會報告示警：北京持續提升武力
天一冷就手腳冰冷！中醫曝「2大原因」是身體在求救 揭5招自救方法
其他人也在看
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：11/17-11/23 莫名翻舊帳？金牛感情需溝通 射手新機會上門
水、木、土、天、海五星逆行，有一些人會覺得比較不順，或者是很容易被反省、起底，或者是翻舊帳，你可以把它想成好的，就是懷舊、懷舊風特別的明顯。 水星11/19逆回到天蠍座，逆回到全民當偵探的這個位置，除了有一些人被挖掘到秘密之外，我們也會被迫反思，我們自己的內在，我們對秘密的這件事情，我們的想法是什麼。Yahoo奇摩社群 ・ 3 天前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
偏財運爆棚卻「難成有錢人」的4生肖＋生辰！午時馬賺得快花更快，「這位」天生漏財體質錢都留不住
有些人一生似乎都不缺錢，偏財運強、機會多，買彩券能中、朋友隨口一句話就能帶來好運，但奇妙的是——錢來得快，也散得快。這類人往往因為心太軟、慾望太多或理財觀念薄弱，錯把「偏財」當女人我最大 ・ 1 天前
【水象星座運勢】11/19 巨蟹座娛樂計劃變動、天蠍座魅力四射、雙魚座行程容易更改
★巨蟹座：生活多采多姿，娛樂計劃變動，也可能有擇期不如撞日的活動出現。 ★天蠍座：魅力四射，容易回心轉意或改變想法。好久不見的人事物再度出現。 ★雙魚座：長途交通、旅行計劃出現，行程容易更改。進修、簽約事務有變動。太報 ・ 11 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 7 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 3 小時前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 6 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
21億終結者成補強牛棚絆腳石？道奇恐退出狄亞茲爭奪戰
洛杉磯道奇在今年世界大賽以4勝3敗戰績完成2連霸後，休賽季著眼牛棚的補強工作，多名成為自由球員的「終結者」人選都是被點名的對象，其中包含了紐約大都會的迪亞茲（Edwin Diaz）和聖地牙哥教士Robert Suarez，不過終結者史考特（Tanner Scott）的4年7200萬美元（約21.3億台幣）合約恐怕成為他們追求頂尖牛棚投手的絆腳石。太報 ・ 1 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 5 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 8 小時前