週六鋒面南壓 全台降雨增加！專家曝「降雪」時間

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（30）日在臉書指出，今日華南雲系東移，台灣各地出現短暫小雨或飄雨，山區降雨略明顯。週六鋒面南壓，全台各地降雨機會增加，北部白天高溫17-19度，中部及南部22-26度。週日東北季風增強，北部及東半部將出現陰雨的天氣。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日在臉書發文，受華南雲系東移影響，台灣各地今日出現局部短暫陣雨，週末鋒面通過將帶來更多降雨，並配合東北季風增強，使氣溫明顯下降。

今日局部短暫陣雨、溫度下降

吳聖宇表示，昨深夜至今清晨，隨著華南中層雲系東移，台灣多地出現短暫小雨或飄雨，部分山區降雨較平地明顯。今日清晨最低溫中，花蓮鳳林13.7度、新竹關西13.9度，中北部及東北部空曠地區約14-16度，台北站最低溫18.2度，相對濕度超過80%，顯示冷空氣偏弱。北部、東半部白天高溫21-23度，中部23-26度，南部25-27度。夜晚至明晨中北部、東北部低溫15-17度，南部及花東低溫17-19度。

今日台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）





週六鋒面南壓 全台降雨機會增加

接著，吳聖宇指出，週六鋒面南壓，清晨起北部苗栗以北地區將率先降雨，東北部及東部地區上午至中午轉雨，中部及台東地區中午後起雨，南部地區傍晚或夜間才有局部短暫陣雨。鋒面通過後，東北季風增強，北部白天高溫僅17-19度，宜蘭至花蓮、台東高溫22-24度，中部22-24度，南部24-26度。夜晚至週日清晨，中北部低溫13-15度，空曠地區11-13度，南部及花東低溫15-17度。

週日持續陰雨 北部東半部最明顯

隨後，吳聖宇說明，週日雖鋒面逐漸東移，中層短波槽也向東移動，但底層東北季風仍強，加上華南水氣東移，中北部及東半部仍有陰天短暫陣雨，南部降雨較少。北部、東北部白天高溫14-17度，中部及花蓮18-20度，南部及台東22-25度。夜晚至週一清晨，中北部低溫13-14度，空曠地區10-12度，南部及花東低溫15-17度，空曠地區13-15度，濕涼感受明顯。吳聖宇並提醒，週日晚間至週一白天，北台灣高山地區可能出現局部冰霰或降雪。





本週日台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

吳聖宇分析，下週一台灣附近仍受偏強東北季風影響，中層水氣持續通過，白天各地雲量多，中北部及東半部仍有局部短暫陣雨，南部則以多雲到陰天為主。北部、東北部白天高溫15-18度，中部及花東20-23度，南部23-26度。夜晚至下週二清晨，中北部低溫13-15度，空曠地區10-12度，南部及花東低溫15-17度，空曠地區13-15度，仍感溼冷。

下週一台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

吳聖宇指出，週二至週五受地面高壓東移影響，台灣風向偏東，冷空氣較弱，白天溫度回升，夜晚空曠地區仍可能出現輻射冷卻低溫。東半部迎風面降雨機會較高，西半部天氣穩定。下週末另一波冷空氣將影響台灣，強度仍待觀察。

