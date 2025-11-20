週六「小雪」時來轉運！4生肖「運勢大爆發」…第1名越高調越有錢

生活中心／吳泊萱報導

11月22日節氣轉小雪，4生肖運勢大爆發，有機會在年底前收穫滿滿。（示意圖／資料照）

這週六（22日）節氣進入「小雪」，寒氣漸增，命理專家邱彥龍指出，有4生肖不受天冷影響，年底前有機會運勢大爆發，翻轉命運。其中屬狗者氣場強，有機會招來貴人；屬羊者有機會在聚會上大放異彩；屬鼠者桃花運旺盛，有機會吸引不錯對象；其中最幸運者，就是屬猴者，越高調越容易成功。



Top 4：狗

這段期間屬狗者「氣場很強」，容易吸引重要的人靠近，不過要小心說話的方式，避免得罪人。

財運：金錢能量強，有偏財運，像是中獎、禮物、合作分紅。

事業：能快速拓展人脈與資源，但要謹慎評估合作對象。

感情：感情上可能出現壓力或誤會，需主動溝通與釐清。

健康：消化系統與壓力性疲憊需關注。

建議：把自己當成領導者，以溫和語氣協調事情。

Top 3：羊

社交圈大開，這段時間屬羊者特別受朋友歡迎，也容易因為人脈拓展，帶來新機會。

財運：有機會接觸大案子或新領域，獲得可觀報酬。

事業：轉型、跨界、拓展副業都是好時機。

感情：朋友變情人、社交場景中邂逅好緣分。

健康：注意腰部與脊椎疲勞，避免久坐。

建議：多參與聚會或線上活動，對話中會冒出好機會。

Top 2：鼠

這段期間情緒起伏較大，喜怒哀樂都寫在臉上，但這種「真性情」反而容易吸引到欣賞他們的人，家庭與伴侶關係是能量來源。

財運：有家人、伴侶、長輩提供實質幫助，穩定收支。

事業：適合與人合作、共同規劃長遠方向。

感情：感情深刻，有助關係加溫，也適合談婚論嫁。

健康：注意壓力引起的過敏、偏頭痛。

建議：信任自己的情感敏銳度，找對人傾訴，就能化壓力為力量。

Top 1：猴

這段期間，屬猴者特別有「人氣加持」，不論在職場還是社群，都可能成為焦點人物。貴人出現的機會大，特別容易遇到欣賞他們，願意伸援手的人。

財運：正財、偏財都有收穫，容易獲得額外收入或投資好機會。

事業：適合轉型、創新，特別在數位、藝術、演藝、行銷等領域表現亮眼。

感情：有從曖昧變交往的機會，單身者可多出門；有伴者感情易升溫。

健康：需注意睡眠品質、腸胃消化問題。

建議：把握曝光機會，主動爭取舞台，越高調越容易成功。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

