週六「木星合月」！伽利略衛星同步上演消失秀 天文館：肉眼就能看

木星與木衛一。（圖／臺北市立天文館）

1月31日（週六）日落後，夜空中將出現醒目的「木星合月」天象。當晚即將盈滿的月亮，將與亮度約－2.6等的木星近距離相伴，成為天空中最明亮、最引人注目的組合，用肉眼即可輕鬆觀賞，若透過雙筒望遠鏡，更可同時觀察到木星身旁排列成行的4顆伽利略衛星。

臺北市立天文館表示，「木星合月」為從地心觀察，月球與木星經度相同的天象，通常也是兩者在視角上最接近的時候。這次木星合月時兩者相距約6度，兩個夜空中最亮的星體自然形成十分引人注目的景象。

廣告 廣告

值得一提的是，400多年前義大利科學家伽利略（Galileo Galilei）正是在1月份，以當時剛發明不久的望遠鏡，發現了4顆環繞木星運行的衛星。這不僅是天文史上的重大里程碑，更從根本動搖了西方文明的宇宙觀，最終推動了人類的科學革命。如今，只要用最簡易的雙筒望遠鏡或小望遠鏡便可輕鬆重現當年觀測成果。

臺北市立天文館透露，更特別的是，當晚午夜過後約1時20分，木星4大衛星之1的木衛二（歐羅巴）將運行至木星背後，發生掩蔽現象而消失在望遠鏡視野中，為欣賞木星合月增添變化與趣味。臺北天文館也歡迎民眾每週六19至21時至觀測室，透過專業望遠鏡飽覽各種精彩天象。

木星合月模擬示意圖。（圖／臺北市立天文館）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注

霍諾德吃素「關鍵在植物蛋白」 減重醫：101不會爬到心肌梗塞