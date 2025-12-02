週刊再爆200萬匯款、公司急撤、安親班搬家…黃國昌案愈滾愈大？人頭負責人曝光！律師：兩人恐犯這些罪

民眾黨主席黃國昌近期涉透過凱思國際公司組織狗仔、偷拍政敵，《鏡週刊》週二（12/2）再爆，凱思國際負責人李麗娟轉換陣地另起爐灶，黃國昌小姨子高翬則在11月下旬就火速解散耘力公司，恐涉滅證。 《鏡週刊》報導，成衣大廠臺雅在黃國昌質詢個案後匯款200萬元給凱思國際，當具有對價的款項一進入凱思國際，行賄的動作即已完成，除了讓黃國昌涉貪的罪證更加明確，證明李麗娟只是「人頭」角色，也就格外重要。 律師黃帝穎分析，李麗娟可能涉及7年以下徒刑的偽證罪責，更可能被認定僅是黃國昌收賄的人頭，依共犯訴追；黃國昌若被證明收臺雅200萬元，涉不違背職務收賄罪，處7年以上徒刑。 對此黃國昌回應，親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒不同。對於鏡週刊近數月諸多不實、烏龍報導，已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

民眾黨主席黃國昌被爆透過凱思國際組織狗仔集團跟監政敵偷拍，總統府秘書長潘孟安、前衛福部長陳時中、立委王義川等人都是受害者。王義川懷疑遭跟拍，因此向警方報案。在今年8月份收到檢方不起訴處分書後，發現狗仔其中一人和黃國昌助理同名。

爾後《鏡報》報導黃國昌涉找前中央社記者謝幸恩等人組織狗仔集團，與菱傳媒、民報等媒體合作，將狗仔拍到的政敵素材，透過媒體或藍營政治人物爆料等各種方式露出，被偷拍的對象大多為綠營政治人物，也有狗仔爆料曾跟拍柯文哲，不過黃國昌卻未處理，後來才加入民眾黨。

▲ 黃國昌日前和國民黨主席鄭麗文會面，談2026九合一選舉藍白合作事宜，不過日前民眾黨立委麥玉珍宣布要參選台中市長。圖／資料照，蘇芳禾攝。

起底凱思國際負責人李麗娟 黃國昌小姨子火速解散公司疑滅證

《鏡週刊》2日進一步踢爆，凱思國際負責人李麗娟的真實身分，就是原址在北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思公司負責人，用以製造斷點。

而安親班無照經營遭週刊踢爆後，最近又悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，不只李麗娟，包括黃國昌的小姨子高翬及家人，也轉移到這處新陣地，週刊也拍到李麗娟包得密不透風，拿著講義、教材、擦手紙來往安親班與住家。

黃國昌小姨子高翬也在11月下旬火速解散耘力公司（凱思國際成立的第一桶金是由耘力出資），滅證意圖濃烈。

週刊指出，臺雅少東及《鏡電視》零元股東陳建平、智邦科技創辦人黃安捷注資「凱思國際」的金流已確立，黃國昌為這些金主質詢特定個案也是事實，唯一是否涉嫌貪汙的斷點，就是凱思國際負責人李麗娟是不是黃國昌的人頭，經追查後確認李麗娟就是人頭，未來也恐淪為貪汙洗錢案的共同被告。

週刊日前也曾報導，凱思國際帳房李光昕是張晉源女密友，張晉源與黃國昌共同成立吹哨者協會，李光昕出境至今逾月，行蹤成謎。

詹凌瑀：心裡沒鬼，幹嘛急著收公司滅證？

多次爆料黃國昌的媒體人詹凌瑀也在臉書指出，堂堂一家公司的董事長，被週刊直擊在幫高家提便當、拿教材，甚至連擦手紙都要從家裡帶去安親班？黃國昌，你還要騙多久？你找一個負責幫你家帶小孩的老師來當公司負責人，這不就是標準的找人頭做斷點嗎？這不是洗錢與貪污的白手套，什麼才是？

詹凌瑀說，更讓人覺得心虛的是，之前那個違法沒立案的黑牌貴族安親班被踢爆後，高家人不是去補登記，而是連夜逃跑！週刊發現他們偷偷搬到仁愛路的高級商辦繼續違法營業，甚至黃國昌的小姨子高翬在11月20日火速解散相關的耘力公司。

「如果心裡沒鬼，幹嘛急著滅證？幹嘛急著把公司收掉？動作之快，完全就是犯罪心虛的表現啊！」

詹凌瑀也諷刺黃國昌，「你平常在大聲質詢別人的時候，自己正在幹這種見不得人的勾當。你利用支持者的信任，利用身邊的親友當人頭，左手拿企業的錢，右手在立法院幫忙圍事，現在連安親班都要偷偷摸摸像做賊一樣。這就是你的居住正義？這就是你的公開透明？」

律師：黃國昌涉收賄罪 低消7年以上徒刑

律師黃帝穎也指出李麗娟可能會先被以證人身份傳喚，只要說法與證據及金流不符，說法與其他證人如臺雅證詞出入，違反經驗法則，除了有7年以下徒刑的偽證罪責，更可能被認定僅是黃國昌收賄的人頭，依共犯訴追。而黃國昌若之後被證明收臺雅200萬元，涉不違背職務收賄罪，處七年以上徒刑。

他也預測，李麗娟可能會被問的題目包括「認識臺雅集團董座嗎？」「憑什麼收臺雅集團200萬元？李麗娟接受臺雅投資入股嗎？曾提供財報及投資評估報告給臺雅？」

黃帝穎說，檢方查獲至少四個狗仔勞健保都掛在凱思，李麗娟卻拿著講義、擦手巾到安親班上班，有可能指揮狗仔？週刊之前曾經多次揭露狗仔對話，截圖顯示黃國昌指揮狗仔，李麗娟有無更強證明自己是凱思國際的實際經營者？

