週刊揭黃國昌「收錢辦事」？！黃帝穎指「更接近廖國棟翻版」：刑度上升至8年6月

民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵、找駭客打擊異己等爭議，週刊今（25日）在揭露，黃國昌涉貪對價證據浮現，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，狀況與黃國昌吻合。對此，律師黃帝穎指出，若事件屬實，將上升至立委集體貪瀆案，且刑度從前立委徐永明沒收到錢的7年4個月，上升到有收錢的前國民黨立委廖國棟的8年6月。

黃帝穎今日於臉書發文指出，《鏡週刊》爆出黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿爆料，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」。

黃帝穎點出，「黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬元」。黃帝穎表示，黃國昌6月18日就臺雅案在立法院質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢且態度猖狂，還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。黃帝穎直呼，「如今爆出黃國昌狗仔公司凱思收受臺雅集團200萬元涉貪！」

黃帝穎直指，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他說明，SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全部遭依據《貪污治罪條例》「不違背職務收賄罪」判刑，「徐永明沒拿到錢，僅是期約200萬元捐入時代力量專戶，遭法院判刑7年4月」。

黃帝穎表示，時任國民黨立委廖國棟透過白手套公司收賄，錢有收到，行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，廖國棟遭法院判刑8年6月。他說，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部，黃國昌狗仔公司凱思若入帳臺雅集團200萬元，「黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟，刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。

（圖片來源：三立新聞）

