週刊曝扛500萬債接手健身房 林瑞陽兒未回應

台北市 / 綜合報導

天王周杰倫跟不少明星都喜愛的健身房，之前因為負責人跟合夥人爆發財務糾紛，讓位在西門町跟板橋的兩間分店遭到頂讓。不過有週刊報導，藝人林瑞陽的兒子林禹大約在半年前接手改為自己的副業，雖然是零元頂讓，但包含財務管理、維修、租金等，已經讓他背上約500萬元的隱形債務。而林禹靠著開源節流，副業經營有成，也讓兩間店再度注入活水。

天王周杰倫跟好友阿KEN大方露面站台，讓這間健身房聲名大噪，創辦人豪哥不只請來周董也跟安心亞合作拍片，在多名藝人加持下，本以為健身房人氣正夯，但豪哥跟合夥人因為財務問題撕破臉，店面接連黯然倒閉，健身房原負責人許家豪說：「健身集團的員工，沒有跟我簽任何的約，你卻來跟我要錢，限我在時限內支付這些費用，不然會要我好看。」

廣告 廣告

不過週刊報導，店面經歷空窗後改由他接下，健身教練說：「練這個幹嘛，為什麼練這個。」社群上常分享健身成果影片，林禹就是藝人林瑞陽的兒子，週刊指出，大約半年前林禹接手位在西門跟板橋的兩間店，並更改店名延續自己的副業，雖然當時是「零元頂讓」，但他得面對兩家店的員工，廠商跟上千位會員等財務管理問題加上租金器材維修費等，粗估兩家店已經產生大約500萬元的隱形債務。

藝人林瑞陽說：「我們共同在TST總共有1265萬人。」林瑞陽從演藝起家後續經營事業有成，兒子也走上同條路演藝商業都有成，雖然截稿前未做出回應，但週刊提到林禹跟團隊大刀闊斧重整管理健身房，保留會員制度24小時營業，也讓他在西門一級戰區中吸引不少外國客，開源節流也慢慢減少負債。

原始連結







更多華視新聞報導

200元不限時！ 健身房「單次付費」吸引學生.銀髮族

紅牛健身賽 Tumaz Strong健身房奪台灣冠軍晉總決賽

昆凌5年服飾副業爆收攤 經紀人：重新整理規劃中

