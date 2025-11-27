週刊曝朱孝天演唱會票價打3.8折「空位一堆」 唱到一半還哭了

朱孝天近日展開個人巡演，不過人氣有待提升。翻攝IG



「F4」成員朱孝天日前爆出被從F4巡演中「除名」，引起許多網友討論，他近期在各地巡演，《鏡週刊》引述網友說法指出，15日在廣東陽江演唱會開唱時，台下還有大片空位，有人以票價的3.8折就進場，而朱孝天唱到〈大約在冬季〉時哽咽落淚，也一度被猜測是否因無法與F4合體。

朱孝天7月才在五月天大巨蛋演唱會上和F4其他3位成員言承旭、周渝民、吳建豪夢幻合體，不過後續卻頻頻在直播中「暴雷」，多次於直播中透露關於新歌和巡演消息，傳出因此合作生變，F4將改為「F3」。朱孝天對此回應「我們也不清楚什麼情況」，似乎對F3傳聞毫不知情。

週刊報導，15日朱孝天在廣東陽江市體育館展開「啟點的起點」巡迴演唱會，並以「啟點樂團」主唱身分回歸。體育館可容納4千人，即便票價已經非常便宜，為人民幣680元至280元（約台幣3007元到1238元），甚至祭出3.8折優惠，但現場依舊有許多空位。

報導提到，有網友爆料稱「歌手說不到八成上座率不開唱，後面都是25元或免費進場」，演唱會也晚了半小時才開始，更令人懷疑是否因空位太多而延遲。

朱孝天除了獻唱F4時期代表作〈流星雨〉外，還演唱多首經典歌曲與新創作，不過在翻唱齊秦〈大約在冬季〉時，卻在舞台上潸然淚下，並拿起毛巾拭淚，讓許多網友聯想是因最近的紛擾觸動情緒。但他表示，是因小姨離世而落淚，「這是我最後一次唱歌給小姨聽」。

