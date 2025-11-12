週刊爆出的關係人全部找過他 陳柏惟：黃國昌是我的備胎

陳柏惟狠酸黃國昌只是自己的備胎。（鏡新聞）

民眾黨主席黃國昌日前被《鏡週刊》踢爆絭養狗仔，疑似透過凱思國際收受200萬元，拿錢辦事質詢50億詐騙案。前立委陳柏惟11日在節目《立法院榮譽顧問》，語出驚人表示：「鏡週刊這幾個禮拜爆出來跟黃國昌有關係的，都找過我，黃國昌是我的備胎，但我一步都沒有踩下去，黃國昌從第一個踩到最後一個。」強調自己清清白白，歡迎調查。

黃國昌過去猛打大同公司派經營不善，也曾質疑大同市場派的中資背景，2020年卻接受大同公司市場派獨立董事提名，最終退出提名。陳柏惟在節目透露，他當時也被詢問大同獨董案，「找我找了幾個月」，最終因還是立委拒絕，隨即黃國昌就宣布擔任獨董候選人；另外黃國昌砲轟國防部軍服採購涉弊，陳柏惟也質疑：「當時我是國防外交委員會的，大家覺得會去找一個在野的黃國昌，不找我嗎？自己清清白白歡迎去查、歡迎來跟。」

陳柏惟表示，像他這樣的素人出來當立委，就是白紙一張，很多事都不知道，從基層幹起有個好處，就是老闆會教導「這個人的錢不能拿、那個人有問題」，但他這種「都不知道的」，進政壇就認為都不能拿，「但都有機會讓你拿」。 對於所謂的第三勢力，陳柏惟也有一番個人見解，認為第三勢力的本質就是希望在藍綠之外找到敢衝敢說的人，但經過這幾年下來，「最敢衝敢罵的是共產黨」。他提到第三勢力通常都會喊「討厭藍綠」，但柯文哲破功了，因為沈慶京來自國民黨；黃國昌也破功，沒有國民黨不會選舉，新北市要人家讓、議員要人家加一；新竹投給第三勢力的比例是最高的，但高虹安也破功了。





