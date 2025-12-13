即時中心／温芸萱報導

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法，擬將助理費交由立委統籌並免檢據，引爆跨黨派國會助理強烈反彈。《鏡週刊》今（13）日再爆料，爭議草案實際撰寫者竟是國民黨團總召傅崐萁辦公室許姓「助理」，陳玉珍僅掛名提出。政治評論員吳靜怡痛批，修法早已定調，卻找人扛責，形同為特定立委量身打造自肥法案，並怒轟簽名立委都是壓榨助理的幫兇，直言藍營立委助理何苦為難立委助理，「相煎何太急」。

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法草案，主張未來立委助理費可交由立委統籌運用，且免除檢據核銷，引發跨黨派國會助理強烈反彈，輿論更質疑修法形同替立委開後門、為涉貪風險鬆綁責任。爭議未歇，《鏡週刊》今日再爆料，該修法草案的實際撰寫者，並非陳玉珍辦公室，而是出自國民黨立法院黨團總召傅崐萁辦公室一名許姓「助理」之手，之後再由陳玉珍掛名提出。

對此，政治評論員吳靜怡今（13）日在臉書發文大酸，陳玉珍助理費除罪化修法翻車，「幕後寫手竟是國民黨助理？簡直自相殘食！」她直言，這起事件不只讓修法正當性破功，也赤裸裸暴露國民黨團內部運作的荒謬與權責失衡。

接著，吳靜怡指出，據報導，陳玉珍日前提出的修法，早已在黨內私下流傳討論，國民黨副主席兼秘書長李乾龍也曾與不分區立委交換意見，但真正送案時卻選擇在本週匆促硬推，連黨主席鄭麗文都無法完全掌握狀況，黨團幹部會議的意見更形同虛設，黨團三長甚至沒有連署。最後，在黨內與輿論壓力下，責任幾乎全數推給陳玉珍承擔。過程中曾有北部區域立委，因其資深助理在臉書發文批評黨團強推該政策，竟遭黨團幹部痛罵，隨後更傳出傅崐萁「查水錶」的說法，引發基層助理恐慌。

隨後，吳靜怡說明，鏡週刊揭露，助理費草案內容與陳玉珍正式提案在案由與說明上高度雷同，顯示修法方向早已事先定調，後續僅是由陳玉珍掛名領銜，再集結多位藍委連署背書。她質疑，在韓國瑜主導下的立法院，竟出現「特定人出題、找安全人選扛責、黨團集體背書」的修法模式，而真正可能受益的，正是因制度鬆綁而免於司法追究的立委，社會怎能不質疑這是為特定人士量身打造的修法？

最後，吳靜怡痛批，媒體甚至點名有藍營金主涉入其中，這樣的修法根本是圖利貪污特定人士，簽名連署的立委，都是壓榨助理的幫兇。她直言，這場修法翻車事件，只會讓更多人看清，究竟是誰拿制度與魔鬼交換利益，又是誰用權力壓榨最底層的工作者，忍不住感嘆「藍營立委助理何苦為難立委助理，相煎何太急！」。

而在代筆爭議被爆出後，傅崐萁辦公室也做出回應，強調「修法內容是立法院法制局版本，非本辦人員撰寫」。





原文出處：快新聞／週刊爆助理費草案竟出自傅崐萁「助理之手」 吳靜怡嘆：相煎何太急

