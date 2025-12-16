週刊爆台派金主承認匯款黃國昌1千萬 吳靜怡：凱思防火牆全線潰散

民眾黨主席黃國昌 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情傳出出現重大破口。鏡週刊今（16）天報導指稱，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，之後即遭轉注資《民報》，此舉不僅坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。政治評論員吳靜怡表示：「金主直拳爆擊黃國昌，凱思國際防火牆全線潰散！」並嗆：「有種，黃國昌就出來和金主對決！」

吳靜怡在臉書發文指出：「一名實際匯出千萬元的金主，已經到案作證，清楚說明這筆錢是黃國昌親自開口要的，而且指定匯進凱思國際。凱思國際表面上由安親班老師李麗娟掛名負責，但根據最新爆料，這位李麗娟根本就是人頭，真正的操控者是黃國昌本人！金主證詞顯示，2022年黃國昌親自拜託這位台派金主匯款1000萬元到凱思帳戶，表面說是『週轉』，實際上這筆錢隨即轉注資給《民報》，證實凱思不僅是狗仔大本營，還成了黃隱匿資金的洗錢工具」。

吳靜怡續指：「金主更強調，他不認識李麗娟，也不認識那些狗仔，完全是看在黃的面子上才匯款，結果錢卻被用來投資媒體？凱思國際是什麼？不是正常營運的公司，而是一個資金中繼站、人頭公司、狗仔大本營。掛名負責人的李麗娟，身分是安親班老師，卻名下動輒千萬投資；成立凱思的第一桶金，來自黃國昌的姻親；金主不認識狗仔，狗仔不認識金主，人頭彼此之間毫無交集，卻全部圍繞著同一個核心人物運作那就是黃國昌，這正是司法實務中，典型的『實質控制人』結構。」

吳靜怡直言：「這起案子不只止於凱思，還牽扯到《民報》、求真民調，甚至鏡電視和臺雅集團，黃國昌涉嫌收受臺雅200萬元後，在立法院自爆『幫了很多忙』，質詢相關詐騙案；涉嫌收鏡電視前董座資金後，疑似又聯手陳椒華、陳琬惠砲轟鏡電視，施壓NCC和法務部，這不是『拿錢辦事』是什麼？貪汙罪嫌呼之欲出！黃國昌現在面對的，不是輿論操作，不是政治攻防，而是來自金主的直拳，有種，黃國昌就出來和金主對決！」

