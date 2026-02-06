週刊爆料要求女警應酬穿辣點？ 南投刑大隊長遭拔官

中部中心／張家維 南投報導

前南投縣警察局刑大隊長蕭榮哲，突然被調職到雲林縣警察局擔任警務參！原來有週刊爆料，他疑似性騷擾、職場霸凌與公車私用，不過，縣警局僅證實，蕭榮哲確實出現過物化女性的不良言行，其他很多情節並非事實！目前已經調離主管職務，並記過處分。

南投縣警局前刑大隊長蕭榮哲，站在台上，自信發表演說，但日前卻有週刊爆料，蕭榮哲借著職務之便，要求女偵查佐穿著性感，陪同應酬，還被指控，他曾經對女性部屬飆罵髒話。

蕭榮哲警大70期畢業，曾經在台中市警局、刑事局中打任職，2024年1月出任南投縣警局刑大隊長，但在這期間，卻有人匿名檢舉他，涉嫌性騷擾、公車私用、職場霸凌、要求女同仁報加班，陪同應酬。

縣警局澄清，沒有查出蕭榮哲有要求女部屬陪應酬，或是公車私用的行為，但經過查證，他確實曾經出現過物化女性的不當言行，在管理、溝通與情緒控管方面也有不足。





原先可以待在警界前途似錦，如今卻被爆出醜聞，慘遭拔官，除了記過，他也被轉調到雲林縣警局，擔任警務參事，沉潛再歷練。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

