週刊爆料：黃明志私約60萬粉辣模！假試鏡真「選妃」狂揪飯店獨處
馬來西亞歌手黃明志因牽涉台灣網紅謝侑芯命案，被馬國檢方關押9天後以證據不足交保，但嫌疑尚未完全排除。由於他是謝侑芯過世前最後接觸的人，且兩人曾在同間飯店獨處，案件仍在調查中。雖然他目前已重獲自由，過往情欲糾紛也陸續遭踢爆，更有人指控他以工作之名大玩「選妃」，行徑再掀爭議。其經紀人尚未對此回應。
根據《鏡週刊》報導，一名擁有60萬粉絲的IG辣模自曝，2022年黃明志與成人平台SWAG合作推出單曲〈偷偷〉時，曾以「MV女主角徵選」為由，向辣模經紀人表達試鏡意願且主動索取LINE，稱要溝通拍攝細節，卻頻頻繞開工作人員，私下邀約她半夜到家裡或飯店見面，內容完全與MV無關。知情友人透露：「他都是用單獨邀約，女生很保護自己，回話都很保守，也一次都沒有赴約。」最後她並未獲選成為MV女主角，身邊友人不免質疑是否與她拒絕黃明志的私下邀約有關。
台灣網紅謝侑芯陳屍馬來西亞星級飯店浴缸，享年31歲。歌手黃明志因在場，遭兩度延扣後在13日口頭保釋。當地媒體《中國報》報導黃明志的短暫保釋期為13至26日，警方一旦接收到謝侑芯的解剖報告，就會繼續此案的調查，並將調查結果交給副檢察司做下一步定奪。
10月22日下午1時40分左右，吉隆坡警方接獲通報市中心某五星級飯店客房內有一名女子昏迷，追查發現死者謝侑芯倒臥浴缸內。
警方封鎖現場蒐證逮捕在場的黃明志，並從隨身物品中查獲9顆藍色藥丸，後來判為搖頭丸「愛他死」（Ecstasy），黃明志被控持有以及濫用毒品，繳交8000令吉（約新台幣5.4萬元）保釋金後交保候審，案件訂於12月18日再度開庭審理。而全案後來從猝死發展為謀殺，黃明志遭通緝，投案後兩度延扣，直到13日保釋。
