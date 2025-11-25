週刊爆施柏宇「請病假約會女友」 劇組駁：不實報導內容

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

男星施柏宇出演熱門台劇《想見你》後打開知名度，但今(25)日卻被爆，前陣子拍戲拍到一半搞消失，藉休養名義請假，實則跟女友約會，拖累拍攝進度。對此，《微醺大飯店》劇組稍早也回應，強調製作人與導演表示，施柏宇自劇籌備開始認真專業、態度良好，駁斥該報導。

根據《鏡週刊》報導，施柏宇上半年拍攝一部奇幻風格的台劇，在激烈動作戲時，因空氣不流通暈倒，好在送醫無大礙，而他也向劇組告假，對外雖說仍在休養，實際上卻是與女友約會，遭劇組人員痛批是「被慣壞的公子哥」。

對此，《微醺大飯店》劇組也在社群發聲，表示近日部分媒體提及本劇演員施柏宇「影響拍攝進度」等不實報導內容，製作人與導演表示，施柏宇自籌備開始認真專業，也為角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。「感謝大家對本劇與演職團隊的支持，期待很快與大家見面！」

