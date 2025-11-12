週刊爆林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！外交部回應了

▲週刊報導，國安會秘書長吳釗燮屢屢繞過外交部長林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。（資料照／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 賴政府國安決策體系內鬥傳聞不斷，繼日前外交及國防委員會綠委關切有心人士不斷對外放話外，週刊今（12）日更報導，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍早從去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，外交部回應表示，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。



外交部表示，近期我國外交推動屢有具體成果，值此蕭美琴副總統甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，《鏡週刊》今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

對於報導所稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」，外交部表示，該說法純屬臆測。外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態；而規劃與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，該報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

外交部表示，秉持賴清德總統「打造經濟日不落國」的施政願景，全力推動「經濟外交」，旨在整合政府與民間力量，展現台灣的綜合國力。台灣產業界與公協會積極支持外交工作，參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，亦鞏固邦誼。賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒。若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

針對近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

外交部對《鏡週刊》未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，表達遺憾與抗議，該報導除引述未經查證之說法外，對於部長及次長學歷，以及部長率團出訪時間等資訊，均有明顯不符事實之處。外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神，亦誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。

