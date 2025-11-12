週刊爆林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！外交部回應了
[NOWnews今日新聞] 賴政府國安決策體系內鬥傳聞不斷，繼日前外交及國防委員會綠委關切有心人士不斷對外放話外，週刊今（12）日更報導，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍早從去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。對此，外交部回應表示，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。
外交部表示，近期我國外交推動屢有具體成果，值此蕭美琴副總統甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，《鏡週刊》今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。
對於報導所稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」，外交部表示，該說法純屬臆測。外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態；而規劃與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，該報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。
外交部表示，秉持賴清德總統「打造經濟日不落國」的施政願景，全力推動「經濟外交」，旨在整合政府與民間力量，展現台灣的綜合國力。台灣產業界與公協會積極支持外交工作，參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，亦鞏固邦誼。賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒。若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。
針對近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。
外交部對《鏡週刊》未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，表達遺憾與抗議，該報導除引述未經查證之說法外，對於部長及次長學歷，以及部長率團出訪時間等資訊，均有明顯不符事實之處。外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神，亦誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
反擊中國威脅！曹興誠喊話徵召沈伯洋選台北 蔣萬安回應了
中共恫嚇全球抓捕沈伯洋 陸委會反嗆：典型跨國鎮壓
北市最快本週與新壽解約 蔣萬安：有望明年農曆年前與輝達簽約
其他人也在看
再傳外交龍燮鬥 黃國昌：共諜案何時負責？
[NOWnews今日新聞]賴政府國安決策體系內鬥傳聞不斷，繼日前外交及國防委員會綠委關切有心人士不斷對外放話外，鏡週刊今（12）日更報導，國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍早在去年520新團隊上任後，...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
共諜案要立委去問當事人？外交圈驚傳吳釗燮林佳龍惡鬥內幕
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導《鏡周刊》今(11/12)報導，外交部長林佳龍跟前外交部長、現國安會秘書長吳釗燮兩人因外交人事埋下嫌隙，不合互鬥，在我國對...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
傳與吳釗燮不合驚動賴清德 林佳龍親上火線回應：兩人合作都相當愉快
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍今（12）日遭爆不合互鬥，手段包括國安會議未知會林佳龍、吳釗燮介入駐美代表安排等。...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
吳釗燮 林佳龍內鬥？吳思瑤批見縫插針：想分化Team Taiwan
鏡週刊報導指稱外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮上任後就因外交人事埋下嫌隙，甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等情事。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（12）天表示，這種見縫插針、政治操作是想要來分化Team Taiwan，分化台灣在外交上的成果，但可能會緣木求魚，他們不需要隨之起舞。中時新聞網 ・ 19 小時前
驚動賴總統出面？週刊稱林佳龍、吳釗燮不合 外交部嚴正駁斥
即時中心／顏一軒報導《鏡週刊》今（12）日刊載專題報導稱，前外交部長（現任國安會祕書長吳釗燮）與現任外長林佳龍自去（2024）年總統賴清德就任後，就因外交人事埋下嫌隙，甚至直接在未知會林佳龍的狀況下，找上北美司向美方徵詢由國安會諮詢委員徐斯儉擔任駐美代表的可能性，讓林佳龍系統大為憤怒，最後出動賴清德出面解決。對此，外交部今（12）日稍早發布五點文字聲明駁斥報導不實，並抗議週刊應在出刊前，尋求回應予以平衡。民視 ・ 19 小時前
吳釗燮、林佳龍爆不合互鬥 綠黨團回應傳聞：見不得台灣好的人提出的
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍今（12）日遭爆不合互鬥，手段包括國安會議不通知林佳龍、介入駐美代表人選等，引發關...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
人事名單生嫌隙？林佳龍、吳釗燮傳惡鬥 外交部發聲駁斥
外交部長林佳龍跟國安會秘書長吳釗燮屢傳不合，週刊報導，去年520新團隊上任後，兩人就因為外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出，吳釗燮多次繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選。外交部發聲回應，澄清是台視新聞網 ・ 18 小時前
王世堅點名鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」 吳怡農：透過民調找到最強候選人
民進黨將由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，正式參戰。不過，也被點名是可能人選的民進黨立委王世堅除了表態自己不選之外，還點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君是最大咖，都非常適合。對此，吳怡農今（12）日表示樂見，公開邀請有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調的方式，找到最強的候選人。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
複檢仍驗出芬普尼！彰化縣重罰畜牧場12萬 全面封蛋禁出貨
彰化文雅畜牧場日前雞蛋檢出芬普尼超標，為釐清污染原因，縣府10日再次採集樣本，結果顯示1件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、羽毛檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，依法重罰12萬元，並封存全部禽蛋。太報 ・ 20 小時前
喊韓國瑜聲援沈伯洋！他挖邱議瑩潑水開嗆
[NOWnews今日新聞]中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
蘇澳溪分洪工程延宕？ 陳俊宇稱非事實 政院顧問林國漳籲中央速核定
鳳凰颱風豪雨襲蘇澳，立委陳俊宇偕同行政院顧問林國漳現勘災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，外界所稱「工程延宕」並非事實。鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳俊宇、林國漳一早也到蘇澳了解災情，聽取災民心聲。自由時報 ・ 19 小時前
抗藥性危機!2035年平均壽命恐減1.8歲
記者傅希堯∕台北報導 台北榮總響應世界抗生素週即日起至14日舉辦「健康巴士快上車，甩…中華日報 ・ 1 天前
沈伯洋遭中共通緝 曹興誠喊「具體有力聲援」：應該徵召沈參選台北市長
中國日前對民進黨立委沈伯洋發布「全球紅色通緝令」，總統賴清德更喊話立法院長韓國瑜，應聲援沈伯洋捍衛國會尊嚴。對此，聯電創辦人曹興誠今(12)日則發文指，賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參...華視 ・ 20 小時前
黃國昌騎自行車疑雲？喊完成一日北高遭揪這1疑點 本人回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席兼立院黨團黃國昌，日前在臉書宣布騎自行車完成北高360公里的挑戰，並說最感謝的是「寶貝」老婆高翔；不過，網紅四叉貓質疑，黃國昌的安全帽沒有編號貼紙、安全帽後面也沒有綁帽尾帶，究竟是忘了貼、忘了綁，還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙？對此，黃國昌今（12）日上午受訪回應了！民視 ・ 19 小時前
單身時代來臨 全台「一人宅」10年暴增57％創歷史新高
隨著「不婚不生快樂一生」的觀念興起，台灣正快速邁入單身與小家庭時代。根據不動產資訊平台最新統計，全台「一人宅」數量在近10年間大幅增加57％，今（2025）年Q1已突破248.8萬宅，創下歷史新高。 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，住展房屋網 ・ 21 小時前
如何聲援沈伯洋最有力？曹興誠建議賴清德：徵召他選台北市長
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案調查，《央視》日前更透過紀錄片宣稱，可藉由國際刑警組織抓捕沈伯洋。對此，總統賴清德...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
蔣萬安緊張了？王世堅點名親征台北市長 卓榮泰回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民進黨立委王世堅近期接受網路政論節目專訪時，點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君親自上陣參選台北市長，粉碎現任國民黨籍市長蔣萬安的連任之路。對此，卓榮泰今（11）日打趣回應，「我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。今早8時55分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。記者提問，王世堅接受專訪時，推薦您是適合代表綠營參選台北市長的人選，請教園長回應？對此，卓榮泰表示，「首都市長是一個非常重要的工作，一定要跟中央充分的配合，我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。原文出處：快新聞／蔣萬安緊張了？王世堅點名親征台北市長 卓榮泰回應了 更多民視新聞報導權值點火！台股早盤漲逾300點 台積電開1490元降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」惡鄰居！國軍偵獲中國11機艦出海擾台 1架次越中線闖我空域民視影音 ・ 1 天前