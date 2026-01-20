週刊爆林宸佑收買士官涉海馬士？ 專家：將威脅部隊安全

台北市 / 綜合報導

根據周刊爆料，涉入共諜案的林宸佑所收買的軍人，甚至涵蓋2025年7月才成軍的海馬士相關士官。軍事專家就指出，若是海馬士相關訊息被洩露，將嚴重影響到國安。民進黨立委沈伯洋也指出，共諜一次要的比一次更多，若是得不到，將透過相關人再去滲透下一個人。

伴隨巨大聲響「海馬士」火箭飛彈，拖著長長尾焰劃破天際，海馬士多管火箭飛彈連去年7月才成軍，立刻成為中國演習目標。中共解放軍陸軍遠箱火打擊分隊說：「收到海馬斯目指信息，一炮三炮注意，接收目標信息，立即射擊。」

廣告 廣告

密集的火力網以近乎垂直的角度，高速劈開海面中國遠火部隊，在去年12月軍演劍指海馬士，周刊也點名涉入共諜案的林宸佑，所收買的軍人，也試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密。

國防院所長蘇紫雲說：「從進入陣地到開架，就是準備進行射擊，以及射擊後轉移的這整個流程。」國防院所長蘇紫雲說：「這些技術細節就是透露給共軍，當然就威脅到部隊的安全國家安全。」

飛彈車離開隱蔽點轉移到到任務戰術指定地，海馬士多管火箭系統只需2名士官操作，就算敵方要立刻回擊但海馬士也能迅速離開現場。

第一車發射，只能透過媒體曝光的畫面，對解放軍來說，或許不夠畢竟海馬士更重要的這顆，M57陸軍戰術飛彈，射程超越300公里，可以直接打到福州廈門泉州等海陸空基地，甚至如果前進澎湖，更可以直接打到漳州的空軍指揮所，只是像這樣的新式飛彈，甚至是未來美國軍售的武器，退休將領難以接觸，也讓共諜開始往基層伸手。

立委(民)沈伯洋說：「接觸退休的將領退休的軍官，然後用他們再來接觸，現役的這個軍人，(共諜)一次要的比一次更多，如果你得不到的，他就藉由你再去滲透下一個人。」從現役軍官再到馬祖士兵，加上這回涉案的相關軍人，共諜案層出不窮也陸續被瓦解。

原始連結







更多華視新聞報導

林宸佑涉國安法收押！ 疑當中間人轉軍事資料給「吉祥」

中天主播林宸佑「涉國安法」遭羈押！ 綠批評.藍觀望.白相挺

林宸佑涉國安法遭羈押 黃國昌：毋枉毋縱不要雙標

