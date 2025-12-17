週刊爆疑操弄民調？ 陳亭妃：一直都贏 林俊憲：民調靠藍撐

台南市 / 綜合報導

民進黨立委陳亭妃積極爭取台南市長黨內提名，但今（17）日被週刊爆料，疑似和國民黨市議員合作，企圖操弄選情，對此，陳亭妃回應，這27年來她的服務都是不分黨派的，如果國民黨真的有幫忙，那她民調應該會更高。但對手林俊憲不買單，重砲抨擊是藍白介入初選，才支撐陳亭妃的民調，只有他代表民進黨參選市長才能夠團結黨內。而有意角逐台南市長的國民黨立委謝龍介則呼籲，不要介入他黨初選，也說如果真的涉及私人利益，國民黨不排除介入調查。

廣告 廣告

立委(民)陳亭妃說：「我一直都是贏對手兩位數以上。」立委(民)林俊憲說：「在所有的民調綠營的部分我都贏。」憲妃大戰烽火連天，誰也不讓誰，不過週刊披露，陳亭妃疑似聯合台南國民黨市議員蔡育輝，涉嫌操弄民調，介入民進黨初選。

立委(民)陳亭妃說：「如果國民黨真的幫忙陳亭妃的話，我的民調會更高，這一篇的爆料也跟台南的民意相差太遠了。」立委(民)林俊憲說：「我大概一年前我就公開的指責國民黨，不要介入民進黨的初選，包含這一次週刊報導的這位蔡姓的國民黨議員，他們都是公開的介入民進黨初選。」

陳亭妃強調她的服務是不分黨派的，也認為如果國民黨真的有幫忙，自己的民調還會更高，但對手林俊憲不買單，重砲抨擊是藍白介入初選，才支撐陳亭妃的民調，只有他代表民進黨參選市長，才能夠團結黨內。

立委(民)林俊憲說：「只要民進黨團結，明年在2026的市長大選我們就不怕任何人，柯文哲來也一樣。」立委(民)陳亭妃說：「台南每一個人都知道國民黨最怕的是誰，是陳亭妃，謝龍介最怕的是誰也是陳亭妃。」

而針對國民黨議員和陳亭妃之間有利益往來一說，有意角逐台南市長的國民黨立委謝龍介，則呼籲不要介入他黨初選，立委(國)謝龍介說：「牽扯到私人的利益國民黨不排除進入調查，要謹守分寸，遵守政黨政治的倫理，否則藍營支持者會看不起我們，如果是把選票背叛投給國民黨，我們還是會歡迎。」

憲妃大戰打得火熱，黨內初選倒數計時，2026台南市長選戰，民進黨如何團結一心，外界持續關注。

原始連結







更多華視新聞報導

台南市長民調！ 謝龍介超前林俊憲3% 落後陳亭妃

綠內參民調陳亭妃贏謝龍介較多 林俊憲陣營：與實情不符

初選廝殺！陳亭妃取景必比登店推形象片 20名議員相挺林俊憲參選

