週刊爆統促黨助中共煽動沖繩獨立 警政署：張安樂2度邀沖繩黑幫來台參與活動

警政署證實，張安樂今年2月邀約沖繩黑幫「旭琉會」來台參與活動。（圖片來源／信傳媒資料庫）

《鏡週刊》日前報導，中國透過台灣黑幫牽線沖繩黑幫「旭琉會」協助中國煽動沖繩獨立，並點名竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂。對此，內政部警政署刑事警察局副局長蕭欽杰本（4）日於行政院會後記者會證實，沖繩黑幫於今年2月以及112年5月確實受國內政黨幫派邀約來台參與活動。當媒體進一步問及國內政黨幫派是否就是張安樂，蕭欽杰直截了當回答：「對、正確」。

廣告 廣告

週刊爆中共透過竹聯幫牽線「旭琉會」煽動沖繩獨立

週刊接獲日本人士爆料，指出中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使沖繩黑幫「旭琉會」協助中國進行滲透、鼓吹沖繩獨立，且旭琉會幹部曾來台與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面，引起台日國安單位重視，雙方正嚴密監控，聯手防堵中國的認知作戰。

週刊指出，最近中國與日本關係緊繃，中國官媒重提「琉球地位未定論」，公開挑戰日本政府對沖繩的主權，日本則宣布將在沖繩西南諸島部署飛彈做為反制，而這次日本態度之所以如此強硬，其中一個原因，就是中國透過台灣黑幫牽線沖繩黑幫煽動沖繩獨立。

警政署證實：張安樂今年2月邀「旭琉會」來台活動

對於週刊爆料，本日行政院會後記者會有媒體提問關切，內政部警政署刑事警察局副局長蕭欽杰答覆，刑事警察局一直都有對幫派部分進行嚴密監控、掌握，至於日本指定暴力團體有關沖繩幫會，的確在112年5月、今年2月收到國內某政黨幫派的邀請，到台灣參加活動。

蕭欽杰強調，刑事警察局的國際科、反黑科跟地區的警察機關都做了非常充分的蒐證與掌握。至於媒體進一步詢問國內某政黨幫派是否就是週刊所指的張安樂，他直截了當回答：「這個是對的、正確的」，部份證實了週刊報導。

台日黑幫涉及毒品利益？警政署：今年只有1件

至於週刊提及台灣黑幫利用毒品利益誘使沖繩黑幫，蕭欽杰則認為未盡確實。他指出，今年台灣涉及到日本的毒品的走私「只有1件」，是4名日本的幫派份子到台灣來，挾帶4公斤的安非他命回日本，遭刑事警察局查獲，「只有這麼1件」。

蕭欽杰並指出，沖繩警方也知道其幫派來台，所以曾在112年11月組團到我國刑事局分享情資。他強調，針對幫派活動跟是否有走私毒品，甚至涉及政治、國安，警政署會做充分掌握，隨時掌握狀況。

台灣是日本毒品轉運站？法務部：只有零星個案

法務部次長黃謀信補充，按照台灣高檢署檢察署發布的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣毒品的來源的確是境外走私為多數，但境外走私進入台灣的國家主要集中於中國、東南亞以及美加，並沒有包括日本，「所以日本並不是台灣主要毒品的來源國之一」。

至於從台灣走私出境的部分，黃謀信說，根據相關檢察署的起訴資料顯示，除了零星從機場以行李挾帶出境的少數個案之外，並沒有資料顯示報導所稱，台灣成為日本主要的毒品轉運國，這必須鄭重澄清。

行政院發言人李慧芝則強調，政府對毒品的走私零容忍，行政院長卓榮泰週二前往法務部調查局視察第13波安居緝毒專案執行成果當中，也有強調政府會加大、加快對毒品的防制力道，也會向上溯源販毒的藥頭、製毒工廠，會務必全部繩之以法，讓國人可以生活在安靜的環境當中。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台灣虎航董事會通過買A321neo客機 2028年全機隊平均機齡為3.1年 要跟亞航、樂桃、越捷拚亞洲廉航市場

柯文哲復出首度與黃國昌合體直播 「兩個太陽」要照熱民眾黨選情

吃辣、熬夜後就嘴破？中醫3招助你調體質、讓口腔不再灼痛

