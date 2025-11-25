週刊爆臺雅高層花錢找3立委關切 昌辦:公然替詐騙共犯卸責

政治中心／綜合報導

黃國昌遭控收錢質詢遭列被告，檢調持續偵辦中，案件關鍵人臺雅老董的特助向媒體爆料，過去就曾聽說臺雅高層因懷疑他涉詐騙，找了三名立委、砸兩百萬要辦他，而黃國昌疑似透過凱思收受臺雅200萬元的案子，情節不謀而合，恐怕涉及集體貪瀆。對此黃國昌回嗆週刊替詐騙共犯卸責，不會浪費時間回應。

民眾黨團總召黃國昌（6.18）：「被詐騙的金額50億啊，偵辦的過程我都羅列出來了，在你們在處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙，我只是沒有公開講。」

週刊爆料黃國昌「收錢質詢」 律師黃帝穎：恐上升立委集體貪瀆案

黃國昌今年六月曾就臺雅詐騙案質詢法務部長鄭銘謙。（圖／民視新聞）今年六月民眾黨團總召黃國昌，就臺雅詐騙案質詢法務部長鄭銘謙，而後爆出他養狗仔的凱思國際，收受200萬神秘注資，來源正是臺雅已故老董沈裕雄的兒子，遭質疑有對價關係，現在案情又有最新發展。

被列為臺雅詐騙案共犯，也是已故老董特助的鄭淳駿，因案被起訴，遭羈押四個月，後以200萬交保，出來後不久老董友人告訴他，董事長遺孀懷疑丈夫生前有小三，且有大筆不明金流透過其轉交，還讓對方在海外置產，臺雅高層花錢找3名立委關切，砸200萬元要求檢調辦他，鄭淳駿原本不以為意，但看到相關報導指控黃國昌情節相符，懷疑自己被密謀設局。

律師黃帝穎：「調查屬實的話，會變成立委集體貪瀆案，立委行使職權不論是質詢或索資，如果收受的不當利益，形成對價關係的話，依照貪汙治罪條例不違背職務收賄罪，是處七年以上有期徒刑。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「希望週刊的爆料，提供了檢調一個線索，希望檢調針對除了狗仔跟監偷拍之外，黃國昌在做這些事情的金流，是透過什麼樣的途徑，是不是涉及一些不當利益輸送，是不是有違反了立職法當中，你不能收錢質詢，還有資金來源是否來自於對岸。」

黃國昌辦公室稱週刊為詐騙共犯卸責，不會浪費時間回應。（圖／民視新聞）黃國昌遭控收錢質詢，檢調已將其列為他字案被告，持續偵辦中，而對於週刊指控，黃國昌透過文字回應，反控報導的鏡週刊公然替詐騙共犯卸責，再結合鍾委員和媒體炒作假新聞，不會浪費時間回應。

