週刊爆金主匯款凱思 黃國昌：要追殺衝著我來就好

（中央社記者林長順台北16日電）鏡週刊報導，一名金主匯款1000萬元到凱思國際公司，坐實黃國昌為凱思的實際掌控者。黃國昌今天受訪表示，鏡週刊編故事的能力讓人嘆為觀止，要追殺衝著他就好，不要牽連他身邊的工作夥伴。

鏡週刊報導，台灣民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款新台幣1000萬元至凱思國際公司，之後即遭轉注資「民報」，坐實黃國昌為凱思與民報的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。

黃國昌上午到台北地方法院旁聽京華城案，他受訪時表示，鏡週刊編故事的能力讓人嘆為觀止，之前不是說（凱思）是港資、中資，敵對勢力的資金，本週又變成本土企業家。編故事以前，要不要先自己對一對，前後矛盾寫得會不會太可笑。

他說，更離譜的是台北地檢署偵查亂公開，然後洩漏片面扭曲的訊息給鏡週刊，開始編故事，北檢跟鏡週刊這兩個哼哈二將為了配合民進黨追殺政敵，什麼事都幹得出來。台灣的司法公信力會倒在地上不起，鏡週刊跟北檢居功厥偉。

黃國昌表示，鏡週刊、鏡電視自己做違法的事情，不要隨便往別人的身上潑髒水。他揭弊從來沒有收受什麼任何的不當對價或報酬，要追殺就衝著他一個人來，他身邊這麼多的工作夥伴，莫名其妙被牽連進去，檢警調動用國家機器來追殺，衝著他一個人來就好。

鏡週刊之前報導指黃國昌豢養狗仔跟拍政敵，支付狗仔薪水的凱思國際也引發社會關注，民進黨立委王義川於10月3日到台北地檢署，告發黃國昌、凱思國際負責人李麗娟等人涉違國安法等罪。北檢收到民眾檢舉，指凱思國際收受臺雅集團沈淳浤注資200萬元後，黃國昌在立法院質詢臺雅已故董事長詐騙案，告發黃國昌涉嫌貪污。（編輯：李錫璋）1141216