週刊爆馬太鞍洪災究責指向徐榛蔚 藍轟中央擺爛地方承擔事後追殺

今天（27日）出刊的鏡週刊以「血染馬太鞍溪」為題，指稱檢調對溢流洪災的偵辦方向已經直指花蓮縣長徐榛蔚。國民黨團召開記者會痛斥民進黨又在上演「中央擺爛、地方承擔、事後追殺」的戲碼，並質問除了徐榛蔚，要不要把劉世芳和陳駿季也一併抓起來？（張柏仲報導）

立委翁曉玲引用鏡週刊報導內容提到現在檢調朝向「廢馳職務釀成災害罪」深入調查，主要偵辦的對象都是以花蓮縣政府為主，令人不禁懷疑：是不是民進黨又在上演「中央擺爛、地方承擔、事後追殺」這類冷酷的戲碼？

首席副書記長林沛祥則說他要嚴正替地方政府說一句公道話：地方不是不作為，只是從頭到尾都被中央放生。撤離計畫不是地方政府自己編的，而是中央政府「依法該給卻沒有給」；撤離人數暴增10倍，也是中央預估失準，而非地方執行不力。林沛祥指控錯誤的示警與避難決策都直接來自於中央，質問農業部長陳駿季和內政部長劉世芳：你們一句話就影響民眾，要不要撤、什麼時候撤？但你們卻讓第一線人員陷入要撤卻撤不動的困境。

黨團書記長羅智強更質問：昨天高虹安、今天徐榛蔚，明天又是誰？民進黨擅長運用司法，把每一次危機都變成清算在野的契機；今天看到「鏡檢」再度出動，反正檢察官的「偵查不公開」比起菜瓜布都還不如，完全形同廢文。羅智強反問：光復鄉重災責任最大的中央現在刀斧對著花蓮縣長徐榛蔚，他就要問：要不要把劉世芳、陳駿季也抓起來？