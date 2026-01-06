週刊爆黃國昌恐改列「貪污案被告」！律師點出三大異常

即時中心／温芸萱報導

檢調持續偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案，跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟。據媒體報導，檢調認定黃國昌才是實際負責人，李麗娟恐僅為人頭，後續黃國昌可能改列貪污被告。對此，律師黃帝穎今（6）日在臉書指出三大異常：李麗娟無法說明人與錢、臺雅集團被指行賄卻未提告、凱思國際多期報導涉收賄卻未澄清。

檢調持續偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案，相關進展再掀關注。根據媒體掌握，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，隨著相關金流已完成過濾，檢調認為黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則疑似成為涉貪案件中的幫助犯，原本設下的「防火牆」恐已被突破。

鏡週刊報導，凱思國際金流水位高達三、四千萬元，明顯與李麗娟的薪資與個人財力不符；此外，實際接觸的狗仔與出資金主，與李麗娟素無往來，其說詞與物證難以兜攏，黃國昌恐被列為貪污案被告。

對此，律師黃帝穎今日在臉書發文分析，鏡週刊揭露李麗娟遭約談，正是突破黃國昌斷點的關鍵。他點出「3大異常」，第一，公司經營的基本題在於「人與錢」，李麗娟若真是凱思國際實際負責人，理應能清楚說明公司人事結構與資金流向，包括如何指揮狗仔、至少四名狗仔掛勞健保於凱思的關係，以及與臺雅等金主間的人脈與金流往來。

黃帝穎指出，相關人員與金主後續都將被傳喚，比對彼此供述，若李麗娟的說詞持續無法兜攏，依法恐被認定為貪污案幫助犯。黃帝穎直言，依經驗法則判斷，李麗娟若非人頭，面對多期週刊報導早就提告澄清，至今未見任何法律行動，本身即屬高度異常。

接著，黃帝穎提出第二異常，臺雅集團為資本額龐大、具規模的企業，卻被連續報導疑有二百萬元金流流向凱思國際，並被指為黃國昌個案質詢法務部長的對價，臺雅不僅未公開說明，也未否認相關指控，更未提告，與一般大型企業維護商譽的作法明顯不同。

最後，黃帝穎表示，第三項異常則在於凱思國際本身，多期週刊報導直指凱思是黃國昌的「狗仔公司」、涉收賄金，正常商業公司若遇不實指控，通常會公開澄清甚至提告，但凱思至今未否認為黃國昌養狗仔，也未否認收受臺雅二百萬元，始終保持沉默，顯得格外反常。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

