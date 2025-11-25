週刊爆黃國昌涉貪對價證據浮現 還有2立委拿錢 律師：立委集體貪瀆刑度上升至8年

週刊爆料，黃國昌涉貪對價證據浮現，還有2立委拿錢，黃帝穎律師指出，立委集體貪瀆刑度上升至8年。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵、找駭客盜個資等爭議，週刊今（25）日再爆，黃國昌涉貪對價證據浮現，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿透露，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，至於其他暗助臺雅案的立委是誰，則待專案小組進一步查明。對此，律師黃帝穎指出，爆料若屬實，將上升立委集體貪瀆案。

黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，《鏡週刊》今報導，對價關鍵人證已浮上檯面，鄭淳駿驚爆，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，之前他不以為意，直到黃國昌利用人頭收錢質詢遭踢爆，才驚覺與他之前聽聞的完全吻合。

「黃國昌一再迴避養狗仔的錢從哪來，但未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬元」，黃帝穎發文表示，黃國昌6月18日針對臺雅案在立法院質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢且態度猖狂，還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」，如今被爆黃國昌狗仔公司凱思收受臺雅集團200萬元涉貪。

「爆料若屬實，將上升立委集體貪瀆案」，黃帝穎指出，SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全部被依貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑，時代力量前黨主席徐永明沒拿到錢，只是期約200萬元捐入時代力量專戶，被法院判刑7年4月。

「黃國昌不只是徐永明翻版更接近廖國棟」，黃帝穎說明，時任國民黨立委廖國棟透過白手套公司收賄，有收到錢，行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，廖國棟遭法院判刑8年6月。

黃帝穎直言，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部，黃國昌狗仔公司凱思若入帳臺雅集團200萬元，「黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」，刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑。

