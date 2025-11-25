週刊爆黃國昌「收錢辦事」 她嗆貪污犯罪：不要等到上法院才講！

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近來陷入多項爭議，日前週刊踢爆「凱思國際」有款項流向黃國昌，今（25）日再報導臺雅已故老董沈裕雄的特助鄭淳駿，曾耳聞臺雅高層私下花錢找3個立委「辦他」，直到黃國昌為臺雅案在立院質詢時才讓他毛骨悚然。政治評論員吳靜怡對此直言，若凱思的金流與質詢真有對價，那麼狗仔政治就不只是政壇醜陋、而是貪污犯罪。「黃國昌應該要好好解釋，兩百萬是不是咆哮的開關？有種，不要等到上法院才講！」

吳靜怡在臉書發文提到，臺雅案被告、已故董事長沈裕雄的特助鄭淳駿跳出來，直稱自己早被老董友人告知臺雅高層「找了三名立委」、「花了兩百萬元」、「要求檢調辦他」；原本鄭淳駿不以為意，但是當《鏡週刊》披露凱思國際金流、又看到黃國昌在立院自曝「這個案子我幫了多少忙」時，情節竟與傳聞吻合，對價金額、立委介入、司法施壓的方向，都與爆料細節完全符合，「他的證詞迅速成為該案最重要的對價線索來源。」

更耐人尋味的是，臺雅案的承辦單位再次落在「調查局新北市調查處」，吳靜怡質疑，這個單位曾在私菸案中被指與黃國昌往來密切，該名被外界認為是黃的「深喉嚨」的調查官，如今升任主管。臺雅案的偵辦方向、羈押邏輯、主嫌未到案卻先押特助的反常程序，都讓外界更質疑是否有人利用在調查局的人脈「引導偵辦」。

「如果凱思國際的金流與質詢真有對價，那麼狗仔政治就不只是政壇醜陋，而是貪污犯罪！」吳靜怡直言，黃國昌應該要好好解釋兩百萬是不是咆哮的開關？「有種，不要等到上法院才講。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

