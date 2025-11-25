週刊爆黃國昌「收錢辦事」媒體人轟：原來咆哮有價目表 正義戰神變收費門神

週刊爆黃國昌涉貪對價證據浮現，詹凌瑀痛批，黃國昌收200萬涉貪，「原來咆哮是有價目表的」，「正義戰神」變成了「收費門神」。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵、找駭客盜個資等爭議，《鏡週刊》今（25）日踢爆，黃國昌涉貪對價證據浮現，臺雅詐騙案已故老董特助鄭淳駿透露，他早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」。對此，媒體人詹凌瑀直言，每天高喊「太離譜了」的黃國昌，最離譜的就是他自己，痛批「正義戰神」變成了「收費門神」。

黃國昌收200萬涉貪？詹凌瑀發文提及，週刊今天一早踢爆的核彈級醜聞，最驚悚的細節是鄭淳駿的證詞，鄭先前耳聞臺雅高層找了3名立委、砸錢要動用司法手段辦他，原以為只是江湖傳言，直到看到黃國昌在立法院殺紅眼的那場質詢，才驚覺傳言是真的。

詹凌瑀指出，這個讓特助毛骨悚然的巧合，現在有了金流佐證，因臺雅老董的兒子匯200萬元進了黃國昌的人頭公司凱思國際。難怪6月18日黃國昌質問法務部長鄭銘謙時那麼賣力，甚至得意忘形自爆「私下幫了很多忙」，這句話現在聽起來格外諷刺，原來所謂不公開講的幫忙，是有200萬對價關係的。

「SOGO案那些被重判7到10年的立委，甚至是沒拿錢也被判刑的徐永明」，詹凌瑀強調，司法實務認定很清楚，「立委拿錢辦事就是貪汙」，黃國昌這次收錢質詢、有金流、有對價、有證人，「這條7年起跳的重罪恐怕是逃不掉」。

詹凌瑀砲轟，黃國昌嘴上全是正義，心裡全是生意，「黃國昌的咆哮原來是有價目表的」，這下不只神壇崩塌，恐怕還得準備進去蹲了。

