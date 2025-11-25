週刊爆黃國昌「收錢辦事」...詹凌瑀諷「正義戰神變收費門神」：收錢質詢、有金流、有對價、有證人「7年起跳的重罪恐怕逃不掉」

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔跟監政敵、雇用駭客打擊異己等爭議，週刊今（25日）再踢爆，臺雅已故老董的特助鄭淳駿耳聞臺雅高層私下花錢找3個立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，狀況與黃國昌吻合。對此，資深媒體人詹凌瑀直言，黃國昌每天高喊「太離譜了」，最離譜的就是他自己。她直呼，「正義戰神變成了收費門神」。

詹凌瑀今日於臉書以「戰神變門神！黃國昌收200萬涉貪」為題發文指出，「每天高喊太離譜了的黃國昌，原來最離譜的就是他自己」。她直呼，《鏡週刊》今日一早踢爆的核彈級醜聞，「直接讓正義戰神變成了收費門神」。

詹凌瑀點出，報導裡最驚悚的細節，是台雅案已故老董的特助鄭淳駿的證詞，「他早就耳聞高層找了3名立委、砸錢要動用司法手段辦他，原本以為只是江湖傳言，結果看到黃國昌在立法院殺紅眼的那場質詢，才驚覺傳言是真的」。詹凌瑀表示，那個讓特助毛骨悚然的巧合，現在有了金流佐證，「因為台雅老董的兒子真的匯200萬元，進了黃國昌的人頭公司凱思國際」。

詹凌瑀直指，難怪6月18日黃國昌質問法務部長鄭銘謙時那麼賣力，甚至得意忘形自爆說「私下幫了很多忙」。詹凌瑀表示，「這句話現在聽起來格外諷刺，原來所謂不公開講的幫忙，是有200萬元對價關係的」。

詹凌瑀說，看看SOGO案那些遭重判7到10年的立委，甚至是沒拿錢也遭判刑的徐永明，「司法實務認定很清楚，立委拿錢辦事就是貪汙」。她表示，黃國昌這次收錢質詢、有金流、有對價、有證人，「這條7年起跳的重罪恐怕是逃不掉」。

最後，詹凌瑀嘲諷，「嘴上全是正義，心裡全是生意」。她說，「黃國昌的咆哮原來是有價目表的，這下不只神壇崩塌，恐怕還得準備進去蹲了」。

