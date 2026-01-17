週刊爆《綜藝大集合》回收藝人紅包 胡瓜「自掏腰包」補獎金！民視回應了

胡瓜《綜藝大集合》經常和藝人、民眾打成一片。民視提供



綜藝天王胡瓜昨（1/16）日出席新節目《週末最強大》記者會，針對外界盛傳他「要求漲價」導致續約卡關，直言他目前與民視處於「無約狀態」，僅以「做一集、領一集」的方式主持《綜藝大集合》，還反諷「盡量用錢來污辱我」。

胡瓜強調，自己從未說過不主持節目，更沒有退休打算。去年10月寄出存證信函，單純是依照程序提醒合約於1月31日到期，確保雙方權責清楚，並非拒絕續約。對於這段時間頻頻被貼上「開高薪、不肯退讓」的標籤，他坦言感到無奈，也希望藉由公開說明，終止不實揣測。

廣告 廣告

然而，合約風波之外，根據《鏡週刊》爆料，《綜藝大集合》製作單位為了節省成本，出現道具品質不佳、提高來賓受傷風險的情況，甚至傳出藝人在節目中闖關獲得的紅包，事後被製作單位收回的爭議。

報導引述知情人士說法指出，胡瓜多次不忍來賓白忙一場，自掏腰包補貼獎金，卻反而被外界誤解成「死要錢」，令親友相當心疼。

對於「收回紅包」的指控，民視隨即出面否認，強調製作單位從未回收來賓獎金，所有藝人領取遊戲獎勵時，皆有簽署勞務報酬單為憑。至於道具安全疑慮，民視也表示一向嚴格把關並定期更新設備，錄影現場皆配置醫護人員與運動防護員，確保參與來賓與觀眾的安全，並重申安全始終是節目製作的首要考量。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油