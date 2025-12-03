週刊爆「鬧翻許光漢」原因出在這裡 張軒睿這樣說

張軒睿和許光漢（甲上娛樂提供）驚傳鬧翻；張軒睿回應。 取自張軒睿IG



《鏡週刊》報導，邱澤、許瑋甯日前在台北文華東方酒店舉辦婚禮，男星張軒睿向章廣辰表達善意，主動打招呼，章廣辰卻面無表情，直指原因出在張軒睿、許光漢鬧翻，張軒睿、許光漢以及章廣辰三人兄弟情變調。對此，張軒睿3日稍早在IG限動黑底斗大四字「無中生有」，搭配「可能是無聊至極嗎?」

《鏡週刊》寫道，記者向業界探詢，應該是張軒睿認為明明自己先紅，但許光漢不僅後來居上，更把所有資源攬走，導致兄弟情走味。

據傳，今年5月時，張軒睿、許光漢鬧翻，章廣辰夾在中間，當時受訪時，章廣陳表示不會尷尬。《鏡週刊》報導，如今，章廣辰明顯選邊站，往許光漢靠，冷處理張軒睿。對此，張軒睿IG限動黑底斗大四字「無中生有」，搭配「可能是無聊至極嗎?」

廣告 廣告

許光漢、張軒睿和章廣辰因2017年演出林心如製作的偶像劇《我的男孩》，成為超級好朋友，外界稱他們「My Dear Boy」3帥。

張軒睿和許光漢（甲上娛樂提供）驚傳鬧翻；張軒睿回應。 取自張軒睿IG

更多太報報導

高國豪合約年又爆爭議 收「停賽處分」！私約二嫂事件始末一次看

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生