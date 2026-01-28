週刊爆Toyz販毒獄中娶篠崎泫 若成台灣女婿可免被驅逐

篠崎泫（右）傳出和人在獄中服刑的Toyz登記結婚，不過她並未正面回應。翻攝自Toyz、篠崎泫 IG



香港籍電競網紅Toyz（劉偉健）5年前因販賣毒品大麻菸彈遭判刑4年2月定讞，2024年入獄服刑，至今已超過1年9個月，《鏡週刊》今（1/28）爆料，他在服刑期間與女友篠崎泫登記結婚。

兩人關係是在Toyz入獄前才在直播中公開，其實當時他們已經交往約5年多，對於女方在他有案在身的狀況下仍願意交往，Toyz相當感激；他入獄後仍維持互動，透過信件維繫感情，Toyz甚至寫過一封長達80頁的信件，讓篠崎泫深受感動。

據《鏡週刊》報導，篠崎泫友人透露，Toyz近期已經和篠崎泫在獄中登記結婚，從男友成為台灣女婿，由於Toyz是香港籍，若與台灣配偶結婚，將可依法取得我國身分，保障他出獄後不被驅逐出境。

報導提到，Toyz服滿刑期，將在2028年7月16日出獄，若申請假釋通過，最快今年11月就可重獲自由。根據《刑法》第95條規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑期執行完畢或赦免後，依法驅逐出境。亦即Toyz若無台灣身分，一出獄就會遭驅逐出境。然而，若後續順利取得身分，對於其事業與資產將有助益。篠崎泫對此向週刊回應，「之後有好消息會跟大家說」。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

