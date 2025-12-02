週刊稱小姨子解散耘力疑滅證 黃國昌嗆烏龍假新聞：到法院講清楚

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

先前陷入養狗仔風波的民眾黨主席黃國昌，今（2）日遭《鏡週刊》踢爆稱，支付狗仔薪水的「凱思國際公司」人頭負責人李麗娟原本是安親班的輔導老師，卻被安插擔任該公司負責人，藉此製造斷點；而凱思的上層公司、由黃國昌小姨子高翬所設立之「耘力公司」已於11月下旬火速解散，疑存有滅證意圖。對此，黃國昌回嗆，要政治攻擊都衝著他來，搞了這麼多烏龍，做了這麼多假新聞，有什麼話到法院講清楚。





今早10時15分，民眾黨立法院黨團召開「全民三問賴總統」記者會，包含身兼黨團總召的黃國昌、立委林憶君等人出席。

記者提問，《鏡週刊》爆料凱斯國際的李麗娟原是民生社區老師，後被黃國昌安插到凱斯當負責人，指控她無照經營後，跟黃國昌家人一起轉移到仁愛路的辦公大樓，請問回應？

黃國昌表示，整件事情荒謬到不知如何形容，台灣最大狗仔集團鏡傳媒指別人的鼻子說是狗仔，自己都不會臉紅嗎？現在不僅一般人，還變本加厲連未成年小孩都不放過？有沒有底線？無法形容他們那種行徑，人家正當過生活卻要受到真正狗仔行為跟蹤騷擾。他怒嗆，「要政治攻擊都衝著我來！搞了這麼多烏龍，做了這麼多假新聞，有什麼話到法院講清楚！」

記者追問，《鏡週刊》報導，「凱思國際公司」的第一筆資金是由「耘力公司」所挹注，但該公司已於11月底解散，被質疑是要將金流、帳本等證據毀滅，請問回應？

對此，黃國昌說，《鏡週刊》不是說第一筆資金是我的姻親匯款的嗎？怎麼又變成「耘力公司」？現在的說法到底是什麼？還是發現潑糞潑錯了，開始亂槍打鳥、胡說八道！《鏡週刊》、《鏡電視》與《鏡報》什麼時候要道歉？剩下的事情法院講清楚。

另，針對國防特別預算，民眾黨團態度是暫緩還是退回？對此，黃國昌則說，黨團早上開會，決議是1.25兆的天價預算，現在只收到兩張A4紙，希望賴總統如實回答問題，因此在程序委員會，民眾黨團會同意暫緩列案。





