週刊踢爆「賴清德要民進黨團找回戰鬥力」 幹事長親上火線回應了

民進黨數月前選擇與公民同行、積極參與「全國立委大罷免」運動，最終卻成效不佳，1席都未能罷掉；結局不如人意，但也讓許多黨內政要，更積極正視黨眼下面臨的問題，並努力謀劃如何增強戰鬥力。週刊今（9）日再披露，總統賴清德期許綠營國會黨團，應升級論述強度；比如，面對在野黨強行修惡《財劃法》，黨團理應發揮更強戰鬥力，想辦法說服大眾，理解修法帶來的危害。對此，綠營黨團幹事長鍾佳濱也回應了。

針對週刊及外界傳言，賴總統與黨團總召柯建銘的關係「回不去了」、也對黨團近期的路線及辯護能力，感到不甚滿意；鍾佳濱今早回應說，朝野的互動本來竟會隨著時勢推演，而跟著有所轉變。而賴清德身為民進黨、也就是執政黨的黨主席，當然也會對黨內的從政同志，都有所期待、有所期許、有所鞭策；因此，自己及全體立委，既然身為執政黨團的一份子，絕對會對黨主席的要求全力以赴。

關於週刊報導內容，鍾佳濱說，也許是基於「外觀上的」判斷，自己予以尊重。但他認為，目前府、院、黨、黨團的協調運作，都是處在全力以赴的狀態；「我們都希望，能夠突破在野黨設下的憲政困局、擺脫這樣的困境，還是要再強調一次，是國眾兩黨，不斷地在立法院利用國會多數，窮盡一切的惡行惡狀」，他說。

鍾佳濱表示，期盼國家終究能回復到憲政的正軌上，目前只能期待透過公民的力量，讓國家能恢復憲政秩序、重新回到應該發展的軌道。他再次強調，關於報導及傳言內容，自己還是予以尊重，但同時也認為，單一立委其實都沒有那麼大的影響力；最重要的其實還是整個朝野局勢、民間的聲音，共同決定政局如何發展，「我想，這是互動出來的」。

鍾佳濱重申，最近這段時間，行政團隊還是有密切地與黨團互動，黨團同樣對行政團隊有所期待，就是要共同滿足國人的需求，這也是立法院的職責。因此，黨團也必須站在「立法院監督行政部門」的立場，還是會要求行政部門能盡善盡美、更上層樓；不只要把事情做對、還要把事情做好。

而關於總統領導國政、以及對黨團提出期許，鍾佳濱則說，大家的目標是一樣的，就是持續地維護台灣的國家獨立、自主、民主、法治、自由，還有我們國民的福祉，這點是毫無疑問的。

