週刊驚爆中油三接浮報百億工程款 董事長自清並承諾12月中旬完成調查

三接工程棧橋及儲槽。中油提供



《鏡週刊》上周爆料，根據最新掌握錄音檔，在中油高層授意「中油錢最多、都不欠（缺）錢」的明示下，中油三接2期工程預算從外界推估的94億元，最後浮報逾百億元達253億元之多。國民黨立委羅智強今（17）日質詢中油董事長方振仁，授意中油不缺錢的總經理到底是誰？方振仁則自清表示，「我是民國111年4月12日升任總經理的，那時（三接外推工程）已在請購預算核定的階段」。

立法院司法法制委員會今天邀法務部長鄭銘謙、調查局長陳立白、工程會副主委陳為祥、經濟部政次何晉滄、中油董事長方振仁等人，就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

羅智強在質詢時追問，週刊報導中，授意「中油不缺錢」的總經理到底是誰？方振仁自清，他是2022年4月12日升任總經理，那時中油三接外推工程已在請購預算，已進入決標階段，招標階段時他還是擔任副總經理。

另外，調查局報告指出，自2021年至2025年11月為止，受理國營事業貪瀆案共415件，移送118件，各地檢署起訴共61件。

羅智強則援引調查局報告表示，移送檢調的對象以中油公司最多、台電次之，中油多次發生弊案，已是結構型貪腐。但方振仁否認中油內部已形成結構型貪腐，只承認弊案只是個案。

另外，中油上周澄清新聞稿也說，對於經過證實為惡意損害公司聲譽的行為，將採取適當法律途徑。羅智強則詢問中油公司是否要對《鏡週刊》提告？對此，方振仁沒有點頭。

國民黨立委翁曉玲則質詢，根據週刊報導，檢舉人過去已多次檢舉，但都未有下文，才改向週刊爆料。鄭銘謙強調，法務部絕無吃案；廉政署表示，2024年9月曾接獲一分檢舉函，但檢舉內容不具體，類似國營事業預算編列問題，因此交由經濟部政風室及中油政風處理。

何晉滄則表示，經濟部也只有收到2024年那份，已交由政風處理，在此之前都未收到。

調查局則表示，今年8月第一次收到檢舉信，隨即立案調查。

另外，法務部也有機關採購廉政平台，迄今共成立90案，仍有63持續運作，據悉，包括中油洲際天然氣接收站（七接）、台電核一乾貯、核二乾貯、離岸二期也都有成立機關採購廉政平台。翁曉玲則質疑，為何三接如此重大且金額龐大的公共工程建設，當初卻沒進入機關採購廉政平台接受監督，令人匪夷所思。

方振仁在答詢國民黨立委王鴻薇質詢時表示，中油政風去年9月接獲檢舉時，已在去年底行政調查結案，但查無不法；但週刊報導表示，已取得關鍵音檔後，中油上周又已重啟行政調查，會在一個月內，也就是12月中旬完成調查。

民進黨立委吳思瑤則提醒，中油三接是國家重大工程建設，既然有人檢舉，她支持司法調查，但也向在野黨喊話不該政治公審，未審先判三接工程為「弊案」，這對中油不公平。

根據中油說明，中油外推工程採最有利標，2022年3月9日董事會審議通過，2022年4月29日第一次公開招標，公告預算253.05億元，期間2次更正公告微調，皆不涉預算調整。2022年6月28日第一次開標，因僅東丕公司、皇昌泛亞團隊2家投標，因投標未滿3家而流標；2022年6月29日第2次公告，最後於2022年7月29日採最有利標決標，由皇昌泛亞團隊為最優勝廠商。

更多太報報導

關鍵音檔呢？三接工程經費疑雲再起 中油表態：全力配合檢調釐清事實

質疑中油三接工程浮報預算 藍黨團要卓榮泰赴立院專案報告

中油三接工程浮報百億？龔明鑫：既然有新事證就讓政風繼續查