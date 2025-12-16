週刋爆台派金主坦承匯款千萬至凱思 黃國昌：民進黨「黨檢媒」編故事很丟臉

京華城案，立委黃國昌到北院旁聽。資料照。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌涉貪案延燒，《鏡週刊》今（12/16）天報導揭露，一名台派傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至凱思國際，隨後即轉注資《民報》，等如坐實黃國昌才是凱思與《民報》的實際掌控者。對此，黃國昌表示，民進黨政府「黨檢媒」三位一體，每個禮拜北檢洩露一點扭曲消息給週刊，然後用片面、扭曲資訊抹黑，「你們自己都不覺得丟臉嗎？自己都不覺得丟臉嗎？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，台北地方法院今天繼續言詞辯論程序，黃國昌也現身北院力挺柯。對於週刊指出，一名台派傳產金主已向檢調證實，曾匯款1千萬元至凱思國際，黃國昌說，《鏡週刊》跟北檢一搭一唱，透過片面、扭曲資訊抹黑，「省省吧，大可不必，沒有在怕你們！」

廣告 廣告

黃國昌批評，民進黨政府「黨檢媒」三位一體，每個禮拜北檢洩露一點扭曲消息給週刊，然後編的故事都不一樣，「你們自己都不覺得丟臉嗎？自己都不覺得丟臉嗎？」

最後，黃國昌質疑，鏡傳媒指控他收港資、中資錢，「什麼時候要道歉？什麼時候要道歉？」

更多太報報導

週刋爆傳產金主應訊坦承匯款千萬至凱思 稱坐實黃國昌才是凱思幕後老闆

黃國昌聞謝幸恩被告「心疼得不得了」 林楚茵氣炸：你是她的誰啊？

反制政院不副署「會跟藍營上街」？黃國昌回應了