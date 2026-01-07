「一週前男友」真相曝光！ 何與甜誇虞書欣：連小拇指都會演

虞書欣與何與在《雙軌》飾演一對沒有血緣關係的兄妹。（龍華電視台提供）

2025年末中劇黑馬非《雙軌》莫屬。從開播前一度不被看好，到播出後熱度持續攀升，成功逆襲成為話題之作。向來被封為「旺夫體質」的虞書欣，再度展現帶劇、帶人的實力，無論是《蒼蘭訣》的王鶴棣，或《永夜星河》的丁禹兮，都因與她合作而人氣大漲、事業再攀高峰。此次她攜手新生代男星何與出演《雙軌》，劇情設定更被觀眾戲稱為「童養婿」，掀起高度討論。

虞書欣與何與在劇中是一對沒有血緣關係的兄妹，卻因父母離異而分開，多年後再度重逢，情感悄然變質。兩人確認關係後，礙於父母並不知情，私下的吻戲與曖昧互動宛如偷嚐禁果，讓觀眾心跳加速。更具話題性的是，前段戀情僅維持短短一週，第二次重逢時還被何與調侃是「一個禮拜的前男友」，甜中帶刺。劇中透過雨中牽手等細節，放大曖昧拉扯的情緒層次，何與更盛讚虞書欣「連小拇指都很會演戲」，細膩肢體語言讓情感更加立體。

為貼近角色，何與為戲健身，將體脂肪控制在 8%，並學習賽車、前往修車廠觀摩，劇中的拳擊戲則是他原本就具備的專長。劇中何與對虞書欣無微不至的照顧，也讓他被觀眾封為「爹系男友」。虞書欣更敬業瘦身8公斤，在劇中展現亮眼身材曲線，大方露背、造型百變，幾乎每集都換上精緻吸睛的服裝，為角色魅力再添亮點。

虞書欣與何與在劇中上演禁忌之吻。（龍華電視台提供）

除了是片場公認的「開心果」，虞書欣私下也相當貼心。因何與怕熱，拍攝時常需電風扇降溫、擦汗，每當導演喊卡，她總是第一時間上前幫忙，還笑說：「有誰的手速可以比我快？」甚至在鏡頭拍不到的地方，默默替對方拿著電風扇，細節中盡顯照顧與默契。

談及《雙軌》，虞書欣感性表示，戲裡故事雖已告一段落，但人生的軌道仍在向前，「希望大家都能在自己的人生軌道上勇敢追光、珍惜相遇，活得坦然、愛得盡興。」她也祝福每一段雙向奔赴的感情，都能跨越山海，迎來圓滿結局。《雙軌》已於2日起，在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每週五更新上架，龍華電視台將於近日播出。





