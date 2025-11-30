週四低溫來襲 北部下探14度

氣象署卅日指出，白天高溫約攝氏二十四至二十八度，日夜溫差大，早出晚歸適時調整衣物。圖為民眾帶著愛犬在士林官邸散步。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

中央氣象署指出，東北季風預估自二日晚間起增強，四日清晨為本週最低溫時刻，北部地區低溫可能只有十四度，南部地區也只有十七度，氣象署預估，南部地區本週都是多雲到晴的好天氣。

氣象署指出，一日晚間起台灣附近的水氣將會增加，桃園以北、東半部、恆春半島等迎風面地區可能出現降雨。東北季風在二日晚間起增強報到，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署表示，四日清晨是本波氣溫最低的時刻，北部地區低溫可能只有十四度，南部地區低溫也只有十七度，請民眾注意衣著，四日白天起東北季風將減弱，除基隆、宜蘭、東部等迎風面地區與恆春半島可能有零星降雨外，其他各地都將是多雲到晴的天氣。