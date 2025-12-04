生活中心／綜合報導

受到東北季風持續影響，今天（4日）清晨平地最低溫，在雲林，只有12.6度，新北石碇也只有13.3度，雖然水氣正在逐漸減少，但山上整體來說體感只剩下10度左右，陽明山上的文化大學，同學們頂著寒風來上課，玉山主峰步道，已經開始結冰，宜蘭太平山，也只剩4度。

週四早上7點多，宜蘭太平山莊氣溫剩下4度，一大清早水氣、霧氣相當濃，雖然還不夠冷沒有下雪跡象，但遊客上山，還是得注意地板濕滑。感受完太平山，再來到玉山，排雲山莊這邊，登山客入住時，都會聽到管理員宣導，因為玉山主峰步道路面已經開始結冰，爬山時，別勉強攻頂，注意安全。民視記者林莉：「受到東北季風持續影響，週四平地清晨低溫只有12度左右，民眾起床應該很有感，而這波冷空氣，週五還會繼續冷。」週三晚上到週四清晨，是這波冷空氣，影響最明顯的時候，平地清晨低溫，最冷在馬祖11.4度，本島最冷在雲林剩下12.6度。

週四清晨冷剩12度！ 把握週末回暖 下週東北季風再接力

玉山主峰步道已開始結冰（圖／"山友莊婷茹"提供）





陣陣寒風，陽明山文化大學這邊，學生都包緊緊上山上課。文大學生：「我裡面穿毛衣，原本想說要不要戴個圍巾，有雨的話，雨加風會更可怕一點，今年比去年沒有那麼冷，去年是濕冷，去年這個月都是陰陰，然後有下雨。」站在仇人坡觀察，大三、大四學長姊，其實習慣天氣，穿搭相對薄一些，大一、大二生，儘管還沒進到真正冬天，羽絨外套已經出動。文大學生：「今天沒有到特別冷，最厚的就這件了，我裡面是穿吊嘎，（這樣穿不覺得很冷嗎），上面（羽絨外套）是過上面的心情，下面（短褲）過下面的，（跟山下比起來）非常冷，下面（山下）可以脫外套，裡面一件發熱衣再一件短袖，再一件外套再一件外套，防水的（外套）專門為這邊買的。」





文大生頂寒風上課（圖／民視新聞）





目前環境還是東北風，週四週五，各地感受涼意濃，要等周末，東北季風減弱，陽光露臉，回溫加上環境乾燥，日夜溫差更明顯，來到10度，下週一開始，下波東北季風來報到，氣溫又再降，未來一週氣溫變化大。氣象署預報員趙竑：「週末兩天環境變得更加乾燥，日夜溫差會變更加明顯，尤其是禮拜天，整個西半部的日夜溫差，都有接近10度左右。」降雨方面，這幾天水氣減少，輻射冷卻明顯，早出晚歸，要注意溫度變化，下週一、週二，水氣再增加，簡單來說，接下來的天氣，週末暖熱、下週開工再變冷，洋蔥式穿搭，避免著涼。





