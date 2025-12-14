一週大事／停砍公教年金三讀 日本青森規模7.5強震（2025.12.8-12.14）

停砍公教年金三讀（12/12）

立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停止民進黨政府自2018年起推動、退休公教人員年金所得替代率連10年調降1.5%的政策，並維持2023年的所得替代率水準。

三讀通過內容還有哪些？

對此，總統賴清德如何回應？

朝野各自針對停砍公教年金的主張一次看

日本青森規模7.5強震（12/8）

（圖／美聯社）

日本青森縣外海8日發生規模7.5地震，已知造成51人受傷，日本政府一度發布海嘯警報，並命令9萬名居民撤離。氣象廳也首次發布「後發型地震」預警，推估一週內發生更大規模地震的機率提升到平常的10倍。

地震當下搖晃畫面

青森12日再次發生規模6.9地震。

「後發型地震」是什麼？311地震也是案例之一？

政院《人工生殖法》草案與代孕脫鉤（12/11）

廣告 廣告

行政院11日提出《人工生殖法》修正草案，內容包含將人工生殖適用對象擴大至女性同婚配偶及未婚女性，正式與代理孕母、男同志配偶等規定脫鉤處理，另外保障人工生殖子女的「血緣知悉權」、受術後不得撤銷親子關係。

政院《人工生殖法》修法重點一次看

行政院為何決定這次修法與代理孕母脫鉤？

《人工生殖法》修法過去有哪些爭議點？

國會助理費修法爭議

國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正案，要將「助理費除罪化」，引發跨黨派立委助理反彈。國會助理工會12日赴立法院抗議，隨後與陳玉珍達成公費助理薪資按照現有制度等3點共識。

國會助理與陳玉珍達成哪3點共識？

現行助理費規定和國民黨提案差別？

泰柬衝突再起

泰國一棟房屋嚴重受損，泰國士兵稱是柬埔寨發動砲擊所致。（圖／美聯社）

泰國及柬埔寨繼今（2025）年7月爆發軍事衝突後，近日再次在邊境發生新一波衝突，造成3名泰國士兵和7名柬埔寨平民死亡，超過50萬民眾被迫逃離家園。

美國總統川普曾稱，在他調停下泰柬已同意停火，但雙方13日再度交火。

泰柬長期衝突的起源？

諾貝爾和平獎得主缺席頒獎（12/10）

（圖／美聯社）

諾貝爾和平獎10日在挪威舉行頒獎典禮，但得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）受委國政府威脅，因此一度下落不明，由女兒代為領獎；不過馬查多在典禮後隔天現身挪威發表談話。

馬查多是誰？為何無法及時現身領獎？

馬查多為什麼獲得諾貝爾和平獎？

馬查多在挪威的記者會上誓言將重返家園。

更多公視新聞網報導

一週大事／首例非洲豬瘟基因定序公布、川習會南韓登場（2025.10.27-11.2）

一週大事／台灣首例非洲豬瘟 雙堰塞湖解除紅色警戒（2025.10.20-10.26）

一週大事／長榮空服員過世、第60屆金鐘獎（2025.10.13-10.19）

