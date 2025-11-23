一週大事／公投綁大選恢復 政院提《財劃法》修法（2025.11.17-11.23）

「公投綁大選」恢復（11/21）

立法院21日三讀通過《公民投票法》，恢復公投綁大選。（資料照／美聯社）

立法院21日三讀通過《公民投票法》修正案，明定主管機關應在公投案公告成立後，3個月起到6個月內舉行公投，期間內如果有全國性選舉，應該要同一天舉行。。

中選會回應？

回顧《公投法》演變歷程

「公投綁大選」有什麼爭議？

過去通過的公投怎麼了？

政院提出《財劃法》修法版本（11/20）

去年（2024）12月底《財劃法》修法通過後，因產生公式錯誤、事權分配等爭議，中央與地方共商解決方案後，立院11月14日三讀通過藍白版再修正案，行政院則於20日提出政院版修法草案，後續將送交立法院審議。

為何政院要再提一個版本？

政院版與現行《財劃法》有何不同？

各黨團如何回應？

台積電前高層涉洩密

台積電前高層涉嫌將先進製程技術帶到英特爾。（資料照／美聯社）

廣告 廣告

台積電前資深副總羅唯仁今年7月退休後，10月隨即轉赴美國晶片大廠英特爾任職，且疑似帶走2奈米、A16、A14等先進製程技術的營業秘密，對此高檢署已主動分他字案，調查是否違反《營業秘密法》以及《國安法》。

羅唯仁是誰？

經濟部長龔明鑫怎麼看？

芬普尼蛋後續

（圖／彰化縣政府）

彰化文雅畜牧場蛋品因芬普尼代謝物超標，11月初遭下架回收後，台中市食安處仍在轄內「龍忠蛋行」查獲文雅畜牧場蛋品，且同樣檢出芬普尼代謝物超標，估計有3萬顆問題蛋賣給散客及35家小型餐飲、早餐店，另外還有約1萬顆問題蛋流向新北市。

問題蛋編碼辨識方法一次看

有哪些店家受到影響？

除文雅畜牧場場主遭移送調查外，龍忠蛋行負責人也被搜索偵辦。此外彰化縣府縣府為掌握蛋雞場芬普尼殘留情形，也對縣內15處高風險蛋雞場進行採檢。

龍忠蛋行負責人回應？

抽檢結果？

為何雞蛋會殘留芬普尼？

中日關係緊張

中日關係跌至2012年以來的最低點。（圖／美聯社）

日本首相高市早苗11月7日發表與「台灣有事」相關談話，引發中國不滿，兩國關係跌至2012年以來最低點。日本外務省為化解僵局，18日指派亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京協商。

雙方會談結果如何？

中國方面則接連祭出旅遊禁令與水產品進口禁令，中國旅客大量取消赴日機票，日本觀光旅遊、百貨零售類股也應聲走跌。

旅遊禁令將對日本造成什麼影響？

日本經濟安全保障大臣怎麼看？

此外，中國繼17至19日在黃海實彈射擊3天後，也將於11月23日至12月7日，連兩週在渤海水域進行實彈射擊。

美提俄烏和平計畫

川普政府對烏克蘭提出一份28點和平計畫。（圖／美聯社）

川普政府對烏克蘭提出28點和平計畫，但多數歐洲與烏克蘭民眾皆認為，計畫內容太偏袒俄羅斯；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則沒有斷然拒絕，只表示同意就方案細節跟美方進一步磋商。

28點和平計畫有哪些內容？

烏克蘭回應？

各國領袖也在G20峰會上為烏克蘭發聲

日本擬重啟全球最大核電廠（11/21）

日本新潟縣知事宣布，批准重啟「柏崎刈羽核能發電廠」。（圖／法新社）

日本新潟縣知事21日宣布，批准重啟全球規模最大的核電廠「柏崎刈羽核能發電廠」，在後續提交縣議會表決後，計畫於今年年底前完成地方同意程序。

該座由東京電力公司營運的核電廠，自311福島核災後至今已停機14年，一旦重啟運轉，將是東電旗下首座在核災後恢復運轉的核電廠。

為何日本要重啟這座核電廠？

柏崎刈羽發電廠做了哪些安全強化？

更多公視新聞網報導

一週大事／首例非洲豬瘟基因定序公布、川習會南韓登場（2025.10.27-11.2）

一週大事／台灣首例非洲豬瘟 雙堰塞湖解除紅色警戒（2025.10.20-10.26）

一週大事／長榮空服員過世、第60屆金鐘獎（2025.10.13-10.19）

