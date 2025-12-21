一週大事／北捷隨機攻擊案4死 憲訴法修正案違憲（2025.12.15-12.21）

北捷隨機攻擊案4死11傷（12/19）

捷運台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文，先是在北車出口附近投擲煙霧彈，並持刀無差別攻擊民眾，隨後又至捷運中山站附近持續攻擊，最終闖進百貨公司墜樓不治，包含嫌犯在內共造成4死11傷。

警方初判為個人隨機襲擊殺人案

為何警方當時無法阻止張文連續攻擊？

學者分析張文犯案動機？

其中一名傷者為HIV感染者，疾管署說明傳染機率？

案發後社群出現恐嚇貼文，警方有何行動？

台北市府應變措施為何？

憲庭判決憲訴法修正案違憲（12/19）

憲法法庭19日做出今年的第一號判決，宣判《憲訴法》修正案違憲、立即失效。不過，現任8名大法官中，有3名同步提出不同意意見書，指判決無效。

《憲訴法》為何違憲？3名大法官不同意原因？

憲法法庭為何逾1年未作成判決？

《憲訴法》修法條文有哪些？

政院不副署再修版財劃法 （12/15）

行政院長卓榮泰15日宣布，立法院11月三讀通過的再修版《財劃法》內容違憲，且審議過程違反民主程序，因此拍板將不副署，創下我國憲政史上不副署法案首例。

政院不副署原因？

「副署」是什麼？總統公布法律需副署？

總統賴清德、朝野3黨有何回應？

政院不副署會被倒閣嗎？

藍白提案彈劾卓揆、總統賴清德（12/18、19）

針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》、總統賴清德表態力挺，立院司委會18日通過臨時提案，將移請監察院彈劾卓榮泰；藍白兩黨立委並在19日宣布，將正式提案彈劾總統賴清德。

藍白立委怎麼說？

卓榮泰有何回應？

總統府有何回應？

彈劾總統和行政院長門檻一次看

歷年總統有誰遭彈劾？

黎智英被控國安法3罪全數成立（12/15）

香港壹傳媒創辦人黎智英，被控犯《國安法》2項勾結外國勢力罪，以及1項串謀發布煽動刊物罪，香港法院15日宣判3項罪名全數成立，預計2026年初再開庭，判刑日期待定。

法官判決內容為何？

黎智英兒女、美國總統川普有何回應？

我陸委會有何呼籲？

一文看懂黎智英案情進展

高虹安貪污罪撤銷改判（12/16）

新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，一審遭依貪污罪判刑7年4月，但高等法院16日二審宣判，改依使公務人員登載不實偽造文書罪判刑6個月，可易科罰金18萬元。

高院改判原因？

高虹安18日重返市府上班，有何回應？

高虹安停職期間薪水如何補發？

民眾黨、新竹市府怎麼說？

