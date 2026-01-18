一週大事／台美關稅15%不疊加 尹錫悅被求處死刑（2026.1.12-1.18）

台美關稅敲定15%不疊加（1/16）

行政院副院長鄭麗君16日宣布，台美經歷9個月談判後，敲定美國對台關稅為15%，且不疊加商品原關稅，是美國貿易逆差國家中最低稅率，並與日韓等國齊平，另外取得「232條款」最優惠待遇；美國則認同我國以「台灣模式」投資美國。

「台灣模式」是什麼？回顧台美關稅如何從32%降至15%？

232條款是什麼？

汽車關稅仍待正式簽約後確認。

各黨對關稅有何反應？

尹錫悅被求處死刑（1/13）

（圖／美聯社資料照）

南韓前總統尹錫悅因在2024年宣布戒嚴，13日遭檢方依涉嫌內亂首謀罪求處死刑，法院預計2月正式宣判。這是繼前總統全斗煥的光州事件後，再有南韓前總統被求處死刑。

檢方求處死刑理由？

上一名被求處死刑的前總統全斗煥做了什麼？

南韓歷任總統垮台史一次看

立院三讀刪公視董事延任條款【涉己新聞】（1/16）

（圖／資料照）

立法院16日在藍白人數優勢下，三讀通過《公視法》修正案，刪除原條文中新任董事尚未產生前，現任董事可延長職務的規定。

國民黨立委羅智強批評，原法規是萬年延任條款。

民進黨立委范雲認為，刪除董事延任條款恐癱瘓公視董事會。

公視董事會現在有幾名成員？

立院放行部分總預算（1/16）

2026年度總預算案持續卡關，立法院國民黨團、民眾黨團16日提案，抽出部分新興資本新增計劃的預算先行審議、動支，並逕付二讀，包含TPASS、縣市政府財政均衡補助等38項、共718億元。

各政黨對此回應？

行政院表示，在野黨同意動支的部分只占總預算2.4%。

行政院列出總預算未審受影響項目

北捷隨機攻擊案偵結（1/15）

（圖／美聯社）

台北車站及中山站去（2025）年12月19日發生的隨機攻擊案造成4死11傷，北檢15日偵結，確認為張姓男子單獨犯案，非政治、宗教恐怖攻擊，且屬於高度計畫性的「表達式犯罪」；張男犯案後墜樓研判屬自殺、非意外，由於張男已死亡，全案採不起訴處分。

檢方如何認定張男是自殺？

伊朗40年來最大示威潮

伊朗自去年12月28日起，從商家抗議貨幣崩盤及物價飆升，逐漸演變為全國性示威，在政府強力鎮壓下，非政府組織「人權活動家通訊社」截至13日確認已有2559人身亡，是該國自1979年來最大規模的示威。美國總統川普曾數度表示，不排除以軍事介入伊朗局勢。

伊朗為什麼爆發示威？

伊朗國內事務與美國有何關聯？

伊朗政府在示威爆發後切斷網路，星鏈（Starlink）出動至當地提供網路服務。

泰國連2日發生起重機倒塌共釀34死

（圖／美聯社）

泰國東北部一處隸屬一帶一路計畫的高鐵工地，14日突然有起重機從高架橋上墜落，並砸中一列行經下方軌道的列車，導致列車脫軌並起火，已知造成32死66傷。隔日再發生另一起工地起重機倒塌事故，造成2死5傷，且兩案皆為同一建商承包。

此工程承包商與去年緬甸強震中倒塌的曼谷審計大樓相同。

泰國總理阿努廷視察時指責承包商有明顯過失。

