一週大事／宜蘭外海7.0強震 立院提案彈劾總統賴清德（2025.12.22-12.28）

宜蘭外海7.0強震（12/27）

27日深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震。

27日深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0、深度72.8公里的強震、最大震度4級且全台有感，除捷運、台鐵、高鐵等一度暫停或慢速行駛外，台鐵蘇澳新站、桃機航廈天花板也傳出塌落情形。

在震度達到4級的地區中，花蓮的搖晃時間達21秒，台北、新竹、新北、桃園、苗栗搖晃的時間也在10秒左右，所以當地民眾相當有感。

氣象署也指出，本次地震是繼921（規模7.3）、0403（規模7.2）後，測出的最大規模地震，且由於本次地震規模大，未來一週內可能會再發生規模5.5至6.0的餘震，提醒民眾多加留意。

為何本次地震全台有感卻無重大災情？

睡覺時遇地震如何應變？

政院擬修立委赴陸規範（12/26）

政院26日通過《兩岸人民關係條例》修正草案，擬修立委赴陸規範。（圖／法新社）

行政院院會26日通過《兩岸人民關係條例》修正草案，將送立法院審議。

修正重點包括規範公務員赴陸全面採許可制、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露、立委赴陸需強制列管等。

為什麼要修法？

兩岸條例修正草案重點一次看

對於外界關注，前總統馬英九以往赴中活動，是否可能觸法？陸委會表示，本次修法不會溯及既往，而未來是否違法會交由審議小組判斷。

政院提停砍年金釋憲（12/26）

政院26日表示，會將停砍年金的相關修正案送請大法官釋憲。（圖／資料照）

立法院日前三讀通過攸關停砍公務員年金的相關條文修正案，停止民進黨政府自2018年起推動、連10年調降退休公教人員年金所得替代率1.5%的政策，並維持2023年的所得替代率水準。

修法內容為何？

朝野各自針對停砍公教年金的主張一次看

當時總統賴清德便表示「年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續」，呼籲立院別讓年金改革走回頭路。

26日賴清德公布法案，但批示「應聲請憲法法庭判決及暫時處分」，政院雖表示將副署法案生效，但有鑒於憲法法庭已恢復運作，因此總統府咨文送達後，便將送請大法官解釋，交由憲法法庭裁判。

在野回應？

立院提案彈劾總統賴清德（12/26）

藍白立委19日宣布，提案彈劾總統賴清德。（圖／FB@國民黨立委王鴻薇）

因行政院長卓榮泰不副署《財劃法》、總統賴清德也支持政院作法，國民黨與民眾黨立委於19日對賴清德提出彈劾案，並於26日確定彈劾案審查時程。

總統彈劾案流程一次看

何時舉行公聽會與投票？

余家昶入祀忠烈祠（12/22）

北捷公司25日在北車M7出口通道處，設置暫時性悼念牆，供民眾緬懷追思余家昶。（圖／台北捷運公司）

12月19日台北發生隨機攻擊案，造成包括作案者在內共4人死亡、11人受傷，其中事件罹難者之一余家昶，以肉身擋刀，阻止了兇嫌在台北車站內丟擲汽油彈的計畫。

許多民眾感念余家昶的見義勇為，紛紛悼念、追思。

余家昶家屬感謝各界關懷，但婉拒捐款。

22日立法院內政委員會通過臨時提案，表示在尊重家屬意願下，協助余家昶入祀桃園忠烈祠。

宏都拉斯新總統出爐（12/25）

親台候選人阿斯夫拉當選宏都拉斯總統。（圖／法新社）

我國前友邦宏都拉斯，於11月底舉行總統大選，並於25日完成開票，最終由親近台灣的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。

67歲的阿斯夫拉曾表示，宏國和台灣有邦交時，國家情況比現在好上百倍，並稱如果勝選將恢復與台灣邦交，並和美國建立更緊密關係。

為何宏都拉斯大選開票耗時近1個月？

阿斯夫拉是誰？

宏國國會議長則批選舉結果違法。

以色列承認索馬利蘭（12/26）

索馬利蘭民眾在2024年選舉投票時展示國旗。（資料照／美聯社）

以色列外交部長薩爾（Gideon Sa’ar）26日宣布，將與在非洲的索馬利蘭建交、開設大使館，成為首個正式承認索馬利蘭為獨立且具主權國家的聯合國國家。

索馬利蘭希望尋求美國支持，但美國總統川普（Donald Trump）表態暫時不會跟進承認索馬利蘭，美國政府內部則對是否應承認索馬利蘭意見分歧。

為何以色列要承認索馬利蘭？

索馬利蘭自1991年再次獨立至今，遲未獲得聯合國成員國承認、長年遭鄰國外交打壓，仍在困境實現自由民主，因此BBC報導稱，台索兩國是「天生的同伴」。

台灣與索馬利蘭、索馬利亞的關係如何？

