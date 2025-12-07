一週大事／政院拍板2027年禁廚餘養豬 內政部封鎖小紅書（2025.12.1-12.7）
政院拍板2027年禁廚餘養豬（12/4）
行政院4日宣布，自2027年起全面禁止廚餘養豬，正式上路前會給予豬農1年轉型期，農業部也提出補助方案。
農業部針對轉型提供哪些補助？
養豬協會怎麼說？
餐廳業者怎麼說？
台灣鯛魚排誤驗禁藥
高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，但事後調查發現為人為錯誤，導致電腦條件設定有誤，正確結果應為「未檢出」，並向全聯致歉。
高雄市衛生局為什麼檢驗錯誤？
全聯怎麼說？
哪些人遭到懲處？
台灣鯛魚排業者怎麼說？
基隆水污染
基隆民眾日前反映，在自家水龍頭流出的自來水聞到汽油味，台水公司追查發現，是基隆河受污染導致，影響範圍包括基隆和新北汐止。
有多少民眾用水受到影響？
基隆針對受影響民眾提供什麼補助？
基隆市府開挖大排採樣，雖查獲正方倉儲、盛星動力（國光客運保修廠）違法排放污染物並開罰，但最終都排除是11月27日汚染水源的元凶。
國光客運怎麼說？
基隆市長謝國樑怎麼說？
內政部封鎖小紅書
內政部4日宣布，中國的小紅書App自去（2024）年起已涉入1700多件詐騙案，且該平台至今仍未配合政府相關追查，且未回應如何改善，因此依法對其封網1年。
而在國安局日前公布的5款中國App抽檢結果中，小紅書是唯一15個檢驗項目全數違規的App。
使用小紅書可能有什麼資安風險？
內政部如何封鎖小紅書？
台灣有多少人受到影響？
桃機第3航廈北廊廳啟用（12/1）
桃園國際機場第3航廈北登機廊廳12月1日啟動試營運，共有D11至D18等8個登機門，是從第2航廈的D10登機門延伸，試營運首日包含華航、星宇、長榮等國籍航空，都有航班參與試行。
桃機第3航廈北廊廳交通資訊、進駐航班規劃一次看
美國公布國安戰略報告（12/5）
美國白宮5日公布2025年「國家安全戰略報告」，總共8度提及台灣，並強調嚇阻台海衝突是當務之急，美國不支持片面改變台灣海峽現況。
國家安全戰略報告說了什麼？
總統賴清德如何回應？
一週大事／首例非洲豬瘟基因定序公布、川習會南韓登場（2025.10.27-11.2）
一週大事／台灣首例非洲豬瘟 雙堰塞湖解除紅色警戒（2025.10.20-10.26）
一週大事／長榮空服員過世、第60屆金鐘獎（2025.10.13-10.19）
