一週大事／日本眾議院大選 經典賽30人名單出爐（2026.2.2-2.8）

經典賽30人名單出爐

2026年世界棒球經典賽即將於3月開打，主辦單位MLB於6日公布各隊30人正式名單，台灣共選出16名投手、3名捕手以及11名野手參戰，並由陳傑憲再次領銜出任隊長。

12強好手有哪些球員將再戰WBC？

而在本次賽事中，台美混血的Jonathon Long、Stuart Fairchild將首度披上台灣戰袍出賽，引起關注。

有哪些台美混血球員曾被徵詢參賽？

立委李貞秀國籍爭議

（圖／資料照）

民眾黨在黃國昌等6名立委因「兩年條款」任期屆滿離職後，遞補的6名不分區立委3日宣誓就職，其中李貞秀因具中國籍身分引發爭議。

具中國籍身分者是否可擔任公職？ 《國籍法》如何規範？一次看

李貞秀對此表示，去（2025）年曾返回大陸欲申請放棄中國國籍，但並未獲得受理，並宣稱自己從未拿過中華人民共和國護照，唯一一本護照就是中華民國護照。

內政部長劉世芳則回應，將拒絕提供機密文件給李貞秀，也不排除交由憲法法庭處理國籍爭議。

李貞秀如何回應不提供機密文件一事？

《世紀血案》翻拍林宅血案風波

（圖／資料照）

電影《世紀血案》取材自1980年林宅血案，但因未事先取得當事人林義雄及家屬同意拍攝引發質疑，多名演員事後陸續發聲明致歉，製作單位則對未能在第一時間登門請教致歉。

哪些演員公開致歉？說法為何？

案發當時擔任林義雄秘書的監委田秋堇證實，劇組沒有聯繫或取得林義雄同意，強調若劇情內容與事實有落差，可能會對當事人造成二度傷害。

音樂人袁惟仁病逝

（圖／FB@袁惟仁 / 小胖老師））

資深音樂人袁惟仁家屬發出聲明，證實袁惟仁2日因病逝世，享年57歲。

多次入圍金曲獎的袁惟仁曾擔任選秀節目《超級星光大道》評審，被觀眾與主持人稱為「小胖老師」，其口頭禪「加油，好嗎？」也為人熟悉。

袁惟仁曾擔任選秀節目《超級星光大道》評審，還有哪些代表作？

袁惟仁2018年在上海錄製節目時於飯店意外摔倒，因頭部受傷引發腦溢血，送醫檢查後發現腦內有良性腫瘤；2年後他在台東老家再次跌倒送醫，並於2022年被宣告為植物人，去年底再因肺部發炎送醫。

冬季奧運開幕

（圖／中華奧會）

2026年義大利米蘭冬季奧運6日於百年歷史的足球聖殿「聖西羅球場」開幕，流行天后瑪麗亞凱莉現身獻唱。今年是睽違20年冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區，也是首次由2個城市同時主辦，4日則是舉行冬奧聖火傳遞儀式。

本屆的冬奧火炬手是誰？

本屆冬奧台灣共派出9位選手參賽，台美混血的余睿將率先在越野滑雪登場，是台灣史上第一位登上冬奧的女子越野滑雪選手。

台灣還有哪些好手出戰冬奧？

日本眾議院大選

（圖／美聯社）

日本首相高市早苗1月23日宣布解散國會，讓原定2028年舉行的眾議院大選，提前至2月8日舉行投開票，為日本戰後60年來第2次。

高市早苗解散眾議院 提前2年舉行大選用意為何？

投票結果顯示，高市所屬的自民黨單獨獲得316席，不只創下二戰後的紀錄，同時也已超過發動修憲的三分之二席次門檻。

本次自民黨勝選的關鍵是？

泰國大選與制憲公投

（圖／資料照）

同樣提前解散國會的還有泰國，新任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）去年9月上任，3個月後即宣布解散眾議院，並與日本同樣在8日舉行大選，除了選出500名眾議員外，也將從高達93名候選人中選出新總理。

總理候選人多達93人，如何選出總理人選？

根據泰國選委會資訊，截至台灣時間2月9日上午10時30分為止，共已開出94%選票，阿努廷所屬的執政黨泰自豪黨拿下192席，人民黨則是117席、為泰黨74席、其餘少數政黨合計117席，但由於泰國眾議院另有政黨席次分配，因此最終席次可能會再有變動。

除眾議院選舉外，本次泰國也同步公投決定是否制定新的《憲法》，泰國自1932年結束君主專制、頒布首部《憲法》以來，迄今已施行20部《憲法》或《臨時憲法》。路透社指出，有超過三分之二的民眾支持制定新的《憲法》。

泰國為何擺脫專制不到百年頻繁制憲？

