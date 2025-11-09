一週大事／活豬運輸屠宰解禁 普發1萬登記開跑（2025.11.3-11.9）

活豬運輸屠宰解禁（11/6、7）

中央災害應變中心5日宣布達成非洲豬瘟清零，因此解除15天豬隻運宰禁令，自6日中午12時起恢復活豬運載、7日午夜0時起恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，但維持禁止廚餘養豬。

恢復豬隻拍賣後，市場反應如何？

台中梧棲案例場疫調結果顯示是單一個案，推論病毒來自未落實蒸煮的廚餘。

台中市政府為防疫失職致歉，是否有人負起責任？

普發1萬登記開跑（11/5）

（圖／行政院提供）

行政院普發現金1萬元開放登記入帳，從5日至9日依身分證字號尾數分流申請，10日起不限尾數號碼皆可登記，最快11日晚間6時開始陸續入帳。

除了登記入帳，此次普發現金還有哪幾種領取方式？

哪些縣市研議加碼普發現金？

普發1萬官網（10000.gov.tw）

檢辦太子集團在台洗錢案

柬埔寨太子集團被控從事跨國詐騙，也涉嫌在台灣詐欺洗錢。台北地檢署分案偵辦，搜索拘提25名在台涉案幹部與員工，並查扣不法資產超過45億元，北院也裁定在台主嫌王昱堂、太子旗下天旭公司人資主管辜淑雯等人羈押禁見。

太子集團以什麼手法在台洗錢？

健保補充保費改革暫緩（11/6）

衛福部長石崇良6日提出研擬健保補充保費制度3大改革，包含股利、利息、租金所得改採年度結算繳納；單筆扣繳上限提高至5千萬；高額獎金扣稅門檻調整為最低工資的4倍，引發民怨，行政院長卓榮泰隨後指示暫緩規劃。

衛福部強調修法還在研議階段，會尋求更有共識做法。

專家怎麼看補充保費改革？

戴資穎退役（11/7）

（圖／中華奧會提供）

台灣羽球天后戴資穎7日晚間在個人社群宣布正式退役，表示因為不想讓大家看見那麼脆弱的自己，才選擇在社群上向大家告別，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。」

戴資穎曾在世界球后之位長達214週，寫下羽球女單紀錄。

回顧「戴式騙局」球路箇中奧祕

紐約首位穆斯林市長誕生（11/4）

（圖／美聯社）

美國超過半數的州4日舉行州或地方首長選舉，紐約市長、維吉尼亞州與紐澤西州長3場重要選戰皆由民主黨獲勝，其中自詡「民主社會主義者」的34歲民主黨籍參選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市長，也成為當地首位穆斯林市長。

喊話要與川普政府對抗的曼達尼是誰？如何崛起？

這場選舉被視為川普重返白宮後的第1場民意考驗。

大埃及博物館正式開幕（11/4）

（圖／美聯社）

大埃及博物館1日舉行開幕儀式，並於4日全面對外開放。大埃及博物館總占地近50萬平方公尺，被譽為世界最大的古文明博物館，展出逾10萬件古文物，若每件展品花1分鐘觀賞，要將近70天才能全部看完。

大埃及博物館首度展出法老圖坦卡門陵墓珍寶。

一窺大埃及博物館館藏【影片】

展館由台裔建築師彭士佛的團隊打造。

