一週大事／海鯤號首度潛航 北市現漢他死亡案例 （2026.1.26-2.1）

海鯤號首度潛航（1/29）

海鯤號連續兩日執行淺水潛航測試（圖／台船）

台灣第一艘國造原型潛艦「海鯤號」29日首度完成50公尺潛航測試，並於隔日再次出海完成100公尺潛航測試。

台船發新聞稿表示，這是我國海軍造艦史上的成就，也是歷史性的時刻，接續將按計畫執行海上測試，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。

還有哪些測試環節尚未完成？

預估交艦時間？

各國潛艦的製造時間大約多長？

立法院法案清倉（1/30）

1月30日為立法院第11屆第4會期最後一次院會。（圖／資料照）

30日為立法院本會期最後一次院會，當天立法院上午首先將民眾黨團自提的「軍購特別條例」付委。

民眾黨自提軍購條例與政院提的國防特別條例有何不同？

國防部怎麼看民眾黨版軍購條例？

下午立院也陸續三讀通過《住宅法》、《衛廣法》、黨產條例、《立院組織法》、《藥事法》與《藥害救濟法》等修法。

本次院會三讀通過哪些內容？

各黨立委如何看本次三讀通過法案？

此外，本屆為立法院第11屆第4會期，依往例雙數會期為預算會期，但至會期結束，今年度中央政府總預算案仍未付委審查，創下憲政史上首例。

各黨團如何回應？

央行啟動新台幣改版（1/27）

中央銀行27日上午宣布，啟動鈔券面額改版主題票選。（圖／資料照）

現行使用的新台幣鈔券版本上路已24年，中央銀行27日上午宣布，啟動鈔券面額改版主題票選，即日起至2月13日民眾可至央行官網進行網路投票。

有哪些主題可以投票？

但央行發行局局長鄧延達也強調，由於鈔票設計有防偽、使用壽命等考量，因此票選第一名不一定就會是最終新版鈔券主題，但強調央行會綜合考量，將民眾偏好的元素及客家、原住民族等多元族群元素展現在新版鈔票上。

新版鈔票預計何時發行？

北市老翁染漢他病毒死亡

大安區一名70多歲男性，在感染漢他病毒後過世。（圖／資料照）

台北市衛生局30日公布，大安區一名70多歲男性在感染漢他病毒後過世，是今年國內首例漢他病毒症候群病例，也是25年來首起死亡個案。

老翁如何感染漢他病毒？

如何預防漢他病毒？

此外由於農曆春節將至，北市衛生局也提醒民眾，清掃時務必佩戴口罩避免吸入污染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍等物體。

若發現有老鼠出沒或鼠糞，該如何清理？

台中豐原蛋雞場隱匿禽流感（1/28）

業者在案例場與苗栗一處私人土地，私自掩埋死雞。（圖／資料照）

台中豐原豐康蛋雞場近期出現大量異常死亡情形，台中市農業局28日公布採樣結果，確認是禽流感陽性，市府人員隨即將案場雞隻撲殺。

由於業者涉嫌隱匿疫情，並在案例場與苗栗一處私人土地，私自掩埋上千隻死雞，遭開罰115萬；該業者的部分蛋品也已因此流入市面。

台中與苗栗首長回應？

問題蛋品流到哪些地方？

中國張又俠落馬

中國宣布立案查辦中央軍委副主席張又俠。（圖／美聯社）

中共24日以涉嫌嚴重違紀違法為由，宣布立案查辦中央軍委副主席張又俠、中央軍委員兼聯合參謀部參謀長劉振立等人。

張又俠是誰？

《紐時》指出，中央軍委會是中共解放軍的最高領導機構，張又俠原本在共軍中地位相當於僅次於習近平。

對此美國中情局前分析師強森（Christopher K. Johnson）表示，張又俠落馬「形同徹底摧毀解放軍現有最高層指揮體系」，認為習近平似乎決定要徹底整肅整個世代，以找到「未被污染」的人選。

學者如何看待張又俠落馬對台的影響？

美國國務卿如何看待此事？

川普揚言提升南韓對等關稅（1/27）

美國總統川普表示，由於南韓國會至今未通過美韓貿易協議，因此將把對南韓關稅提高至25%。（圖／美聯社）

美國與南韓在去年簽訂關稅備忘錄，但南韓從去年底向國會提交後，至今尚未批准，因此美國總統川普（Donald Trump）揚言要將南韓的關稅提高到25%。

美韓關稅備忘錄的內容是什麼？

對此南韓政府表示已針對相關問題展開檢討，並商議應對計畫，也會派官員赴美協議。

美國財政部長如何回應？

