一週大事／美國抓走委內瑞拉總統夫妻 中共擴大環台軍演 （2025.12.29-2026.1.4）

中共環台軍演（12/29）

中國29日對台發動環台軍演，並於隔日進行實彈射擊。（圖／美聯社）

中國29日突宣布對台發動「正義使命-2025」環台軍演，演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣本島北部、西南、東南及東方海域，並於30日在台灣周邊展開實彈射擊，影響我國航班。

中國發動本次軍演的目的為何？

總統府回應？

美國回應？

中國人民解放軍東部戰區30日聲稱，結合陸海空三軍、火箭軍，對台灣南北兩端海域實施遠程火力實彈射擊；而我國國防部也掌握共軍發射27枚火箭彈，部分火箭彈落區位於台灣24海浬內禁止水域。

外界如何解讀中共行為？

如何反制中共火箭彈？

外媒如何看2026的台海局勢？

本次中國官媒央視也釋出多段與台灣相關的影片，我國國防部指出，中共釋出的影像畫面為典型認知作戰。

如何識別認知作戰影片？

美國抓走委內瑞拉總統夫妻（1/3）

委內瑞拉總統馬杜羅遭美軍抓走。（圖／Truth Social@realDonaldTrump）

委內瑞拉首都於當地時間3日凌晨，遭美軍空襲，隨後美國總統川普（Donald Trump）宣布已生擒委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫妻，並釋出一張馬杜羅遭上銬、矇眼的照片。

稍晚美國表示2人已被押送至紐約的看守所，並將遭美國司法部宣布以「毒品恐怖主義陰謀」等罪名起訴。

為何美國攻打委內瑞拉？

委內瑞拉回應？

美國接下來有何打算？

委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）則呼籲國際社會，支持2024年大選中，真正民選的合法總統烏魯蒂亞（Edmundo Gonzalez Urrutia）回國接掌委內瑞拉。

委內瑞拉反對派馬查多是誰？

北捷開放QR code乘車（1/3）

北捷宣布開放民眾使用QR乘車碼、部分銀行發行之信用卡搭車。（圖／台北捷運）

台北捷運公司宣布1月3日起，全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車，民眾只要打開電子支付APP中的「乘車碼」，就可透過掃描畫面上的QRcode進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款。

北捷也提醒旅客適度調高手機螢幕亮度

還可使用北捷常客、轉乘優惠、TPASS優惠嗎？

除乘車碼外，北捷也同步開放信用卡感應乘車，將由得標廠商台新銀行試辦6個月，預計7月全面開放國內外信用卡、iPhone黑屏過閘門功能；此外，北市聯營公車、新北市區公車及新北捷運輕軌也同步開放QR乘車碼搭乘。

機車考照廢除是非題

機車駕照筆試將從30日起刪除是非題型，改為全選擇題。（資料照／獨立特派員）

公路局2日宣布，機車駕照筆試將從30日起正式刪除是非題型，並改採50題全為選擇題形式；汽車駕照部分也將逐步增加難度。

未來機車也要路考？

汽車駕照考試改革時程

台灣與國外考照制度有何差別？

公路局提醒，若預約考照日期為1月29日前，仍會使用舊制題型；預約1月30日後者才會由新制題庫出題。

新舊題庫有何差別？

另外若70歲以上高齡者自願繳回駕照，公路局也從今年元旦起提供相關補助。

補助方案內容為何？

台中新光三越氣爆案偵結（12/30）

台中新光三越氣爆釀5死38傷，台中地檢署宣布偵結並起訴13人。（圖／法新社）

台中新光三越2025年2月發生氣爆，導致5人死亡、逾30人受傷。

台中地檢署12月30日宣布偵結，並依違反《職安法》、涉嫌《刑法》過失致死、過失傷害等罪嫌，對新光三越總公司開發部副理與課員、台中店店長及施工廠商等共13人提起公訴。

氣爆發生經過？

為何新光三越沒有許可就開工？

瑞士酒吧火災（1/1）

瑞士滑雪勝地一處酒吧於跨年夜發生大火，造成嚴重死傷。（圖／美聯社）

瑞士西南部滑雪勝地克萊恩-蒙塔納的星座酒吧，於跨年當天發生大火，造成47人死亡、119人受傷。

起火原因為何？

為何火勢在短時間內失控？

瑞士總統表示，這是瑞士歷史上最嚴重的悲劇之一，瑞士全國也進入了5天的哀悼期。

瑞士政府表示目前重點是放在辨識罹難者身分，以及數位分析還原事故真相；鄰國也紛紛伸出援手，協助救治重傷的燒燙傷患。

伊朗爆發抗議潮

伊朗貨幣暴跌，導致物價飆升，全國出現大規模抗議潮。（圖／美聯社）

伊朗因本國貨幣「里亞爾」暴跌，匯率達140萬兌1美元的歷史新低，導致物價瘋狂飆升、德黑蘭大市集商鋪罷市，抗議隨即蔓延到全國各地，演變為該國3年來最大規模的抗議潮。

為何伊朗貨幣暴跌？

伊朗政府如何應對

