一週大事／美國抓走委內瑞拉總統夫妻 中共擴大環台軍演 （2025.12.29-2026.1.4）
中共環台軍演（12/29）
中國29日突宣布對台發動「正義使命-2025」環台軍演，演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣本島北部、西南、東南及東方海域，並於30日在台灣周邊展開實彈射擊，影響我國航班。
中國發動本次軍演的目的為何？
總統府回應？
美國回應？
中國人民解放軍東部戰區30日聲稱，結合陸海空三軍、火箭軍，對台灣南北兩端海域實施遠程火力實彈射擊；而我國國防部也掌握共軍發射27枚火箭彈，部分火箭彈落區位於台灣24海浬內禁止水域。
外界如何解讀中共行為？
如何反制中共火箭彈？
外媒如何看2026的台海局勢？
本次中國官媒央視也釋出多段與台灣相關的影片，我國國防部指出，中共釋出的影像畫面為典型認知作戰。
如何識別認知作戰影片？
美國抓走委內瑞拉總統夫妻（1/3）
委內瑞拉首都於當地時間3日凌晨，遭美軍空襲，隨後美國總統川普（Donald Trump）宣布已生擒委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫妻，並釋出一張馬杜羅遭上銬、矇眼的照片。
稍晚美國表示2人已被押送至紐約的看守所，並將遭美國司法部宣布以「毒品恐怖主義陰謀」等罪名起訴。
為何美國攻打委內瑞拉？
委內瑞拉回應？
美國接下來有何打算？
委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）則呼籲國際社會，支持2024年大選中，真正民選的合法總統烏魯蒂亞（Edmundo Gonzalez Urrutia）回國接掌委內瑞拉。
委內瑞拉反對派馬查多是誰？
北捷開放QR code乘車（1/3）
台北捷運公司宣布1月3日起，全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車，民眾只要打開電子支付APP中的「乘車碼」，就可透過掃描畫面上的QRcode進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款。
北捷也提醒旅客適度調高手機螢幕亮度
還可使用北捷常客、轉乘優惠、TPASS優惠嗎？
除乘車碼外，北捷也同步開放信用卡感應乘車，將由得標廠商台新銀行試辦6個月，預計7月全面開放國內外信用卡、iPhone黑屏過閘門功能；此外，北市聯營公車、新北市區公車及新北捷運輕軌也同步開放QR乘車碼搭乘。
機車考照廢除是非題
公路局2日宣布，機車駕照筆試將從30日起正式刪除是非題型，並改採50題全為選擇題形式；汽車駕照部分也將逐步增加難度。
未來機車也要路考？
汽車駕照考試改革時程
台灣與國外考照制度有何差別？
公路局提醒，若預約考照日期為1月29日前，仍會使用舊制題型；預約1月30日後者才會由新制題庫出題。
新舊題庫有何差別？
另外若70歲以上高齡者自願繳回駕照，公路局也從今年元旦起提供相關補助。
補助方案內容為何？
台中新光三越氣爆案偵結（12/30）
台中新光三越2025年2月發生氣爆，導致5人死亡、逾30人受傷。
台中地檢署12月30日宣布偵結，並依違反《職安法》、涉嫌《刑法》過失致死、過失傷害等罪嫌，對新光三越總公司開發部副理與課員、台中店店長及施工廠商等共13人提起公訴。
氣爆發生經過？
為何新光三越沒有許可就開工？
瑞士酒吧火災（1/1）
瑞士西南部滑雪勝地克萊恩-蒙塔納的星座酒吧，於跨年當天發生大火，造成47人死亡、119人受傷。
起火原因為何？
為何火勢在短時間內失控？
瑞士總統表示，這是瑞士歷史上最嚴重的悲劇之一，瑞士全國也進入了5天的哀悼期。
瑞士政府表示目前重點是放在辨識罹難者身分，以及數位分析還原事故真相；鄰國也紛紛伸出援手，協助救治重傷的燒燙傷患。
伊朗爆發抗議潮
伊朗因本國貨幣「里亞爾」暴跌，匯率達140萬兌1美元的歷史新低，導致物價瘋狂飆升、德黑蘭大市集商鋪罷市，抗議隨即蔓延到全國各地，演變為該國3年來最大規模的抗議潮。
為何伊朗貨幣暴跌？
伊朗政府如何應對
更多公視新聞網報導
一週大事／首例非洲豬瘟基因定序公布、川習會南韓登場（2025.10.27-11.2）
一週大事／台灣首例非洲豬瘟 雙堰塞湖解除紅色警戒（2025.10.20-10.26）
一週大事／長榮空服員過世、第60屆金鐘獎（2025.10.13-10.19）
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 121
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 81
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 76
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 1
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 26
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 105
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 55
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 448
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 42
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 105
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 539
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 12 小時前 ・ 86
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 22
丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運
2026年開始了、也是農曆的丙午年（馬年）。命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意病痛血光之災、破財危機，建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 11
美軍出兵委內瑞拉 鄭麗文要綠別再玩火
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 100