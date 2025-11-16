一週大事／芬普尼蛋流入市面 日本中國關係緊張（2025.11.10-11.16）

芬普尼蛋流入市面（11/15）

彰化文雅畜牧場的蛋品被檢出芬普尼代謝物超標。（圖／彰化縣府）

彰化文雅畜牧場的蛋品被檢出芬普尼代謝物超標3倍達0.03ppm，食藥署與地方衛生局隨即下架回收該牧場的所有蛋品，共約15萬顆雞蛋被下架，並對文雅畜牧場進行移動管制。

問題蛋編碼辨識方法一次看

吃到問題但怎麼辦？

文雅畜牧場主遭移送檢調調查

然而台中市食品藥物安全處11月10日，仍在轄內「龍忠蛋行」查獲來自該畜牧場的雞蛋，並檢出芬普尼代謝物0.05ppm，初估有3240台斤的蛋流向散客及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等處。

食藥署回應？

普發1萬入帳（11/11）

首批普發現金於11月11日發放。（圖／資料照）

11月11日發放首批普發現金1萬，若民眾想以ATM方式領現或是至郵局親領，則分別要到11月17日、24日才可領取。

領取方法一次看

但有民眾控訴，幫自己和2個小孩登記領取普發1萬元，卻被銀行鎖帳戶，但因為住家附近沒有該銀行的分行，只好從南投騎車到彰化分行解鎖。

銀行與金管會怎麼說？

蘇澳淹水（11/11）

大水退去的蘇澳。（圖／法新社）

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區11月11日晚間下起暴雨，導致市區淹水。

蘇澳測站11日日雨量達648.5毫米，創下該測站11月歷史紀錄。

15年前的梅姬颱風也導致蘇澳大水

為什麼蘇澳容易下大雨？經濟部水利署指出，蘇澳市區位在三面環山、開口朝東南方的小盆地，入秋後陸上冷空氣翻越山脈進入盆地，盆地內的暖空氣又因為被海上冷空氣封住，形成冷空氣在上、暖空氣在下的熱力不穩定狀態，容易產生局部性豪大雨。

蘇澳分洪道議題再度被提起

全國第2座分洪道何時可在蘇澳完成？

光電3法三讀（11/15）

立法院15日三讀通過光電三法修正草案。（圖／資料照）

光電產業面臨多項爭議，包含部分光電案場的開發遭質疑破壞環境；丹娜絲颱風過後，部分光電板遭強風吹毀與棄置；烏山頭水庫光電板清洗等爭議引發社會討論。

水中的破碎光電板會溶出有害物質嗎？

立法院民眾團與國民黨15日三讀通過《環評法》、《發展觀光條例》與《地質法》等「光電三法」修正草案，要求光電開發案需視場地、裝置容量、面積等進行環評。

經濟部回應？

外國規定如何光電開發環評？

中國揚言抓捕沈伯洋

民進黨立委沈伯洋遭中國通緝。（圖／資料照）

中國重慶市公安局10月28日發布公告，宣稱民進黨立委沈伯洋涉及「分裂國家」，將立案偵查，隨後更揚言利用國際刑警組織全球抓捕。

沈伯洋怎麼說？

中國可利用國際刑警組織抓捕嗎？

陸委會回應？

總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應該聲援，韓國瑜回應？

此外中國福建省泉州市公安局11月13日，也對曾共同合作推出中共統戰紀錄片的網紅八炯與閩南狼發布懸賞通告，稱兩人長期散播「抗中保台」、「倚美謀獨」等言論，且有迫害中國配偶等行為，因此對外徵集兩人違法犯罪線索。

閩南狼回應？

日本中國關係緊張

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，表示若中國對台動武且威脅日本，就可能動用集體自衛權。（資料照／美聯社）

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，若中國對台動武且威脅日本，就可能動用集體自衛權。該說法引發中國駐大阪總領事薛劍不滿，並在社群發文「那種骯髒的頭乾脆斬了吧」，引發外交風波。

高市早苗回應？

中國勸告中國民眾避免前往日本，並公告17至19日將在黃海實彈射擊。

台灣外交部怎麼說？

聯合國氣候變遷大會COP30展開（11/10）

全球碳計畫研究團隊指出全球二氧化碳排放估較去年增1.1%。（圖／資料照）

聯合國氣候變遷大會COP30，11月10日起在巴西貝倫舉行，今年也是《巴黎協定》訂定的第10週年，各國領袖也已同意設立「熱帶森林永續機制」基金。

什麼是「熱帶森林永續機制」基金？

美國總統川普政府未派高階官員與會

此外全球碳計畫研究團隊也在13日發表2025年全球碳預算報告，指出巴黎協定1.5°C目標幾乎不可能達成。

守不住1.5°C目標該怎麼辦？

台灣的減碳成績如何？

聯合國秘書長古提瑞斯（Antonio Guterres）批評，世界各國沒有履行將全球升溫幅度控制在1.5℃內的承諾，是道德失敗跟致命疏忽。

美國政府史上最長關門結束（11/12）

美國總統川普簽署臨時撥款法案。（圖／美聯社）

美國國會兩黨對支出法案嚴重分歧，導致聯邦政府因此從10月1日開始停擺，11月12日美國眾議院通過臨時撥款法案，結束美國史上持續最久的43天政府關門。

政府關門造成哪些影響？

美國政府明年1月可能再次關門？

重啟首日情況如何

