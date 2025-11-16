一週大事／芬普尼蛋流入市面 日本中國關係緊張（2025.11.10-11.16）
芬普尼蛋流入市面（11/15）
彰化文雅畜牧場的蛋品被檢出芬普尼代謝物超標3倍達0.03ppm，食藥署與地方衛生局隨即下架回收該牧場的所有蛋品，共約15萬顆雞蛋被下架，並對文雅畜牧場進行移動管制。
問題蛋編碼辨識方法一次看
吃到問題但怎麼辦？
文雅畜牧場主遭移送檢調調查
然而台中市食品藥物安全處11月10日，仍在轄內「龍忠蛋行」查獲來自該畜牧場的雞蛋，並檢出芬普尼代謝物0.05ppm，初估有3240台斤的蛋流向散客及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等處。
食藥署回應？
普發1萬入帳（11/11）
11月11日發放首批普發現金1萬，若民眾想以ATM方式領現或是至郵局親領，則分別要到11月17日、24日才可領取。
領取方法一次看
但有民眾控訴，幫自己和2個小孩登記領取普發1萬元，卻被銀行鎖帳戶，但因為住家附近沒有該銀行的分行，只好從南投騎車到彰化分行解鎖。
銀行與金管會怎麼說？
蘇澳淹水（11/11）
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區11月11日晚間下起暴雨，導致市區淹水。
蘇澳測站11日日雨量達648.5毫米，創下該測站11月歷史紀錄。
15年前的梅姬颱風也導致蘇澳大水
為什麼蘇澳容易下大雨？經濟部水利署指出，蘇澳市區位在三面環山、開口朝東南方的小盆地，入秋後陸上冷空氣翻越山脈進入盆地，盆地內的暖空氣又因為被海上冷空氣封住，形成冷空氣在上、暖空氣在下的熱力不穩定狀態，容易產生局部性豪大雨。
蘇澳分洪道議題再度被提起
全國第2座分洪道何時可在蘇澳完成？
光電3法三讀（11/15）
光電產業面臨多項爭議，包含部分光電案場的開發遭質疑破壞環境；丹娜絲颱風過後，部分光電板遭強風吹毀與棄置；烏山頭水庫光電板清洗等爭議引發社會討論。
水中的破碎光電板會溶出有害物質嗎？
立法院民眾團與國民黨15日三讀通過《環評法》、《發展觀光條例》與《地質法》等「光電三法」修正草案，要求光電開發案需視場地、裝置容量、面積等進行環評。
經濟部回應？
外國規定如何光電開發環評？
中國揚言抓捕沈伯洋
中國重慶市公安局10月28日發布公告，宣稱民進黨立委沈伯洋涉及「分裂國家」，將立案偵查，隨後更揚言利用國際刑警組織全球抓捕。
沈伯洋怎麼說？
中國可利用國際刑警組織抓捕嗎？
陸委會回應？
總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應該聲援，韓國瑜回應？
此外中國福建省泉州市公安局11月13日，也對曾共同合作推出中共統戰紀錄片的網紅八炯與閩南狼發布懸賞通告，稱兩人長期散播「抗中保台」、「倚美謀獨」等言論，且有迫害中國配偶等行為，因此對外徵集兩人違法犯罪線索。
閩南狼回應？
日本中國關係緊張
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，若中國對台動武且威脅日本，就可能動用集體自衛權。該說法引發中國駐大阪總領事薛劍不滿，並在社群發文「那種骯髒的頭乾脆斬了吧」，引發外交風波。
高市早苗回應？
中國勸告中國民眾避免前往日本，並公告17至19日將在黃海實彈射擊。
台灣外交部怎麼說？
聯合國氣候變遷大會COP30展開（11/10）
聯合國氣候變遷大會COP30，11月10日起在巴西貝倫舉行，今年也是《巴黎協定》訂定的第10週年，各國領袖也已同意設立「熱帶森林永續機制」基金。
什麼是「熱帶森林永續機制」基金？
美國總統川普政府未派高階官員與會
此外全球碳計畫研究團隊也在13日發表2025年全球碳預算報告，指出巴黎協定1.5°C目標幾乎不可能達成。
守不住1.5°C目標該怎麼辦？
台灣的減碳成績如何？
聯合國秘書長古提瑞斯（Antonio Guterres）批評，世界各國沒有履行將全球升溫幅度控制在1.5℃內的承諾，是道德失敗跟致命疏忽。
美國政府史上最長關門結束（11/12）
美國國會兩黨對支出法案嚴重分歧，導致聯邦政府因此從10月1日開始停擺，11月12日美國眾議院通過臨時撥款法案，結束美國史上持續最久的43天政府關門。
政府關門造成哪些影響？
美國政府明年1月可能再次關門？
重啟首日情況如何
更多公視新聞網報導
一週大事／首例非洲豬瘟基因定序公布、川習會南韓登場（2025.10.27-11.2）
一週大事／台灣首例非洲豬瘟 雙堰塞湖解除紅色警戒（2025.10.20-10.26）
一週大事／長榮空服員過世、第60屆金鐘獎（2025.10.13-10.19）
其他人也在看
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 13 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
快關窗！台南安定工廠大火濃煙狂竄 南市7區、高市20區空品提醒
台南安定一處工廠今（14）日發生火警，消防隊目前已控制火勢，不過火勢伴隨大量濃密黑煙，導致台南7區發出「空品提醒」，另因風向逐漸轉為正北至東北東，連帶造成污染物影響高雄市20行政區。環保局呼籲民眾盡量台視新聞網 ・ 1 天前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
不理會環團呼籲立法院強渡關山 光電產業被迫吞下修法惡果陷入黑暗期
儘管台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會今（14日）於《環境影響評估法》修法前共同發出緊急聲明稿，呼籲民眾黨採取加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐導致光電發展全面停滯，有悖於國家能源轉型與淨零目標，也扼殺部落、農漁村追求轉型的機會。然而，這樣沉重的呼籲，依舊阻止不了民眾黨與國民黨聯手三讀通過修法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
快訊／高雄人快關窗！安定區大火濃煙南飄「20區淪陷」環保局這麼說
環保局表示，根據氣象及環境部資訊更新，因風向逐漸轉為正北及東北東，影響範圍包含茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、仁武區、鼓山區、鳥松區、前鎮區、前金區、旗津區、小港區等13個行政區，另空氣品質受影響區域含涵蓋阿蓮區、路竹區、岡山區、湖內區、燕巢區、橋頭區、大社區等7區，提醒下風處民眾特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 5 小時前
日青森漁民海上驚見「熊在游泳」 獵人緊急搭船圍捕
根據《NHK》報導，一名漁民14日上午在青森縣野邊地町近海的陸奧灣附近發現一隻熊在游泳，於是他立即打電話通報地方漁業協會。獵人獲報後立刻登上漁船，前往熊出沒的海域，將熊擊斃。據悉，這隻熊是成年公熊，體長約1.5公尺、體重約140公斤，連漁業協會的副組合長也對熊出現在...CTWANT ・ 1 天前
強制中大型光電環評通過 經濟部深夜發四輸聲明極力反對
立法院14日三讀通過相關修法，強制中大型地面光電要做環評，不僅讓七大太陽光電公協會不滿怒批，經濟部深夜也發出四輸聲明，指修法造成合法光電廠商遭受重擊、偏遠或農漁村自用光電設置受影響、出口廠商取得綠電延宕、國家淨零時程被拖累等四輸局面。如此，不但光電商，也殃及一般民眾勞民傷財，最差更恐造成廠商訂單流失。中時財經即時 ・ 1 天前
暖陽剩今天！11/17東北季風增強降溫 宜蘭5地區迎大雨
東北季風將增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週一（17）宜蘭局部地區將會迎來一波大雨，同時北台灣也有下雨機會，全天感受濕冷，低溫將下探15度。中天新聞網 ・ 6 小時前
明天天氣降雨增 冷空氣17日南下 北部18日起連三天溼涼下探15℃
中央氣象署今天（15日）表示，明天北部及宜蘭氣溫回升，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨；17日（下周一）東北季風增強，冷空氣南下，18至20日北部溼涼，溫度最低的時間點，可能落在19日晚間到20日清晨，氣溫下探攝氏15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
把握週末好天氣！今「6縣市」颳強風 下週全台急凍「這天」僅13度
中央氣象署表示，今、明(15日、16日)兩天東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。值得注意的是，下週一（17日）東北季風增強，各地天氣轉涼；氣象專家也提醒，17日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，下週三、四的清晨苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週一 (11/17) 週一起北部東部變天，全臺逐漸降溫
明天天氣如何？ 週一清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑。中南部及東南部天氣沒太多變化，還是晴時多雲，氣溫也會逐漸下滑。 這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19-23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17-19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15-16度，中南部低溫16-18度，東南部低溫20度左右。要到週四以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天一度的速度回升。高溫部分，北部東北部週四前高溫17-18度，中南部高溫大概還有21-24度。 這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣，感受起來比較溼冷，而且要濕冷到週四。中南部地區較不受水氣影響，都維持晴時多雲天氣，但日夜溫差稍大。要多注意保暖，不要感冒著涼。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 小時前
等嘸涼秋！ 台南楠西梅嶺業績跌4成 推「普發萬元加碼」
台南楠西溫泉和火鍋業者面臨嚴峻考驗！由於天氣遲遲不轉涼，今年業績較往年下降約4至5成之多。業者李韋呈表示，除了地球暖化造成的高溫外，年初的「楠西地震」和颱風影響也使得遊客量減少。為了吸引顧客，加上普發現金一萬，當地梅子雞火鍋店特別推出「第二鍋300元」優惠，希望帶動人潮。氣象署預測，從17日週一開始將有較強東北季風南下，全台氣溫將明顯下降10度左右，提醒民眾及早準備保暖衣物！TVBS新聞網 ・ 1 天前
周末好天氣！北台灣率先降溫 11/18恐下探14度
今（15）日東北季風減弱，中央氣象署指出，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及台東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。中天新聞網 ・ 1 天前
把握最後好天氣 下周一冷空氣報到
氣象署說明，今天（15日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨；北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及臺東則為27至30度，各地低溫普遍為1中廣新聞網 ・ 1 天前
把握最後好天氣！最強冷空氣明報到 北台將轉濕冷恐下探12度
[Newtalk新聞] 把握最後的晴朗時光！今（16）日台灣桃園以南大多維持晴朗穩定，不過迎風面水氣略增，大台北、基隆北海岸、東北部、花東及恆春半島仍有降雨機率。氣象專家吳德榮提醒，明（17）日起今年入秋以來最強冷空氣將正式南下，不僅迎風面可能出現大雨，氣溫也會明顯驟降，從「濕冷」轉為「乾冷」，苗栗以北平地清晨有機會下探至12度，民眾務必提前做好保暖準備。 中央氣象署指出，今日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區出現局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島也有零星降雨；其他地區則為多雲到晴。氣溫方面，西半部高溫27至30度、東半部25至27度，各地低溫普遍落在19至22度，早晚涼意明顯。本島平地清晨最低溫15.2度出現在新竹關西及花蓮壽豐，較前兩日再下探一些。 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象推廣基金會《老大洩天機》專欄表示，根據最新（15日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模擬，今天全台天氣晴朗、秋高氣爽，白天舒適偏熱、早晚偏涼，但北海岸及東北部今晚稍晚有局部短暫雨機率。各地溫度分布為：北部17至29度、中部17至32度、南部18至33度、東部16至30度。 吳德榮指新頭殼 ・ 8 小時前