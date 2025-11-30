一週大事／香港宏福苑大火 政院1.25兆國防特別預算（2025.11.24-11.30）

香港宏福苑大火（11/26）

香港集合住宅「宏福苑」26日下午發生大火。（圖／法新社）

香港宏福苑7棟住宅26日發生大火，火勢延燒40小時才被完全控制。截至29日上午已知128死，原列入失蹤名單的200多人中，已經有144人確認安全。

宏福苑延燒7棟大樓原因為何？

竹編鷹架是宏福苑火勢快速延燒的關鍵嗎？

有沒有台灣人因此受影響？

遇到高樓火災時應該如何逃生？

宏福苑大火搜救工作在28日告一段落，災難受害鑑識小組29日進駐災區調查，香港政府也宣布進入3日哀悼期，

鑑識小組調查發現什麼？

哪些涉案人士遭到拘捕？

1.25兆國防特別預算

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，宣布將提出1.25兆台幣國防特別預算，主要用於對美軍購以及提升台灣非對稱戰力。

賴清德投書內容說了什麼？

國防特別預算方案包含哪些項目？

國防部長怎麼說？

行政院27日通過國防特別預算草案，預計未來8年間籌購防衛作戰裝備，以應對中國軍事威脅。

美國國務院如何看待？

在野黨如何看待？

齊柏林衛星升空（11/29）

台灣自製福衛八號「齊柏林衛星」歷經5次延期後，於台灣時間今29日凌晨2時44分，順利在美國加州搭乘SpaceX火箭升空。

「福衛八號」是什麼？

國家太空中心怎麼說？

為什麼發射多次延期？

台積電提告羅唯仁

台積電前副總羅唯仁帶機密投靠英特爾，台積電證實已向智慧財產及商業法院提告；台灣高檢署27日也指揮調查局搜索羅唯仁的住所。

羅唯仁如何取得機密？

台積電聲明說了什麼？

工研院研議撤銷羅院士資格

檢調查扣哪些證物？

川普習近平通電話（11/25）

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平24日晚間通話，針對烏克蘭、吩坦尼及美國大豆採購等議題討論。

兩人如何提及台灣？

行政院長卓榮泰怎麼看？

學者如何分析？

西班牙再爆非洲豬瘟

相隔31年，以伊比利豬聞名的西班牙有2頭死亡野豬確診非洲豬瘟，南韓近期也出現今（2025）年第6例非洲豬溫病例。

防檢署如何因應？

為什麼野豬是非洲豬瘟重要防線？

空中巴士A320緊急適航令（11/28）





空中巴士28日宣布，對旗下A320系列機型啟動預防性措施，歐盟民航局隨即發布緊急適航令，估全球約有6000架飛機需停飛檢修。

台灣民航局如何應對？

台灣航空業者怎麼說？

