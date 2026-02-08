一週天氣三段式變化！週三變天週四回穩 氣象署：除夕冷空氣再報到

[Newtalk新聞] 春節腳步接近，未來一週天氣將呈現三階段變化，先暖後冷再回溫。週二各地氣溫短暫回升，但週三起冷空氣南下，北台灣轉為濕涼。氣象署指出，這波冷空氣將影響至週四清晨，隨後小年夜全台大幅回暖，但除夕至初二東北季風增強，北部將再轉涼有雨，提醒民眾留意衣物增減。





氣象署說明，10日(週二)各地氣溫回升，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫預測方面，西半部、宜花及澎湖低溫約12至15度，台東16度，金門11度，馬祖9度；高溫部分，北部可達22度，中部及東半部22至24度，南部26度，外島澎湖及金門18度，馬祖14度。

廣告 廣告





針對週中天氣變化，氣象署表示，11日(週三)至12日(週四)清晨，受鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚亦偏涼。降雨熱區主要在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，有局部短暫雨，大台北地區及北部山區則有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴。





氣象署進一步強調，12日白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫將回升，但早晚仍偏涼；屆時東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。這段期間低溫預測，西半部及宜蘭約12至16度，花東及澎湖16至18度，金門13度，馬祖11度；高溫部分，北部、宜花及澎湖19至23度，中南部及台東23至27度，金門18至19度，馬祖13至14度。





氣象署指出，13日(週五)至15日(週日)適逢小年夜，風場轉為偏東轉東南風，各地天氣回穩，大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，15日東部地區亦有零星短暫雨。這段期間氣溫明顯回升，中部以北及宜花低溫13至17度，南部、台東及澎湖16至19度，金門12至15度，馬祖10至12度。高溫預測方面，北部及東半部23至27度，中南部更可達26至30度，澎湖20至21度，金門19至20度，馬祖14至15度。





展望農曆春節假期，氣象署預測16日(除夕)至18日(初二)東北季風將再度增強及影響，北部及東北部氣溫稍下降，天氣轉涼；北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨的天氣型態，其他地區則維持多雲到晴。





氣象署最後提醒，針對山區路況與農業災害，「雖然高山降雪機率降低，但高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害」。此外，返鄉旅客需特別留意，氣象署呼籲，小年夜(2/15)中部以北地區及馬祖有低雲或霧影響能見度，交通往返要注意航班資訊及行車安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新北大道天橋工程挖破自來水管 影響約1萬戶

《豆腐媽媽》替身墜地重傷！家屬控僅「支付部分費用」製作公司：溝通落差有誤解