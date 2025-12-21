一週天氣出爐！2波東北季風接力襲 聖誕夜降溫轉雨

本週天氣出爐！今天(22日)東北季風影響迎風面地區有短暫雨，宜蘭下半天可能有一波明顯雨勢，氣象署指出，週三(24日)東北季風增強，中部以北有感降溫，預測低溫可下探15度。

本週天氣出爐。（圖／象署提供）

氣象署表示，今天(22日)東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地也會有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能會有一波較為明顯的雨勢，外出仍要攜帶雨具備用。

氣象署指出，週二(23日)東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

廣告 廣告

下週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署提到，週三(24日)東北季風再增強，北台灣天氣氣溫稍下降，週四(25日)東北季風影響，中部以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；12/24、12/25水氣增多，水氣增多，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，北部、花蓮、台東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區雲量亦增加並有零星雨。

氣象署說，週五(26日)至週日(28日)東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；西半部水氣稍減少，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

延伸閱讀

東北風強襲！16縣市陸上強風特報 陣風恐達11級

全民警戒！彰化市街友疑酒瘋持鐮刀遊蕩 警方火速出動

4年240億打造藥物韌性 賴清德喊話在野黨：速審總預算